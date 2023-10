Jasis Woche: Eine Katze auf Rekordkurs

Kürzlich hat eine Katze Schlagzeilen gemacht, weil sie besonders laut schnurren kann. Lächerlich. Unsere Autorin hat da ganz anderes zu bieten.

Familie Spink aus Huntingdon, Großbritannien, kann einem schon etwas leid tun. Die Spinks besitzen eine Katze, was an sich nichts Schlimmes ist. Ein Leben mit Katzen kann ganz angenehm sein. Meistens (dazu gleich mehr). Ich habe nichts gegen Katzen, ich teile selbst meine Wohnung mit einem kleinen Rudel, deswegen weiß ich sehr genau, wovon ich hier schreibe.

Bella, die Katze der Familie Spink, ist neuerdings Weltrekordhalterin. Und das ist jetzt die weniger angenehme Seite des Zusammenlebens – sie ist nämlich die am lautesten schnurrende Katze der Welt.

Die Experten des Guinness-Buchs, das dem Tier jetzt die Auszeichnung verliehen hat, haben 54,6 Dezibel gemessen, was der Lautstärke eines Wasserkochers entspricht, wie es heißt. Bella soll übrigens gerne und viel schnurren – wenn sie sich wohlfühlt, sich an der Gesellschaft ihrer menschlichen Mitbewohner erfreut oder auf ihr Essen wartet. Man muss also davon ausgehen, dass Bella eigentlich immer schnurrt, außer wenn sie schläft, was sie hoffentlich, wie die meisten ihrer Artgenossen, den Großteil ihres Lebens tut.

Denn mal ehrlich: Den ganzen Tag neben dem Geräusch eines sprudelnden Wasserkochers zu verbringen – das ist doch eine Zumutung.

Noch schlimmer ist es nur, neben einem knatternden Rasenmäher zu sitzen, was 67,8 Dezibel entspricht. Und das ist genau die Lautstärke, auf die die mittlerweile verstorbenen Katzen Smokey und Merlin mit ihrem Gebrumme kamen, was immer noch unerreicht ist, weshalb Bella die Auszeichnung „nur“ als geräuschvollste lebende Schnurrerin bekommen hat.

Aus dem Schlaf gerissen

Leider bin ich sicher, dass wir auch eine Kandidatin für einen Weltrekord zu Hause haben. Allerdings in der Kategorie Miauen. Ich glaube nämlich, dass wir mit der lautesten Miauerin der Welt zusammenleben.

Allerdings: Genaugenommen miaut sie gar nicht, weil beim Miauen immer etwas Melodiöses mitklingt. Unsere Katze gibt ganz und gar Unmelodiöses von sich. Sie schreit. Mit einem fordernden, empörten Unterton. Bevorzugt nachts oder spätestens am frühen Morgen. Dann hat sie Appetit und wenn um 5.30 Uhr noch kein gut gefülltes Napfbuffet in der Küche steht, dann geht es los. Sie positioniert sich strategisch günstig im Flur und fängt mit einem klagenden Laut an, der dann zu einem gebieterischen Lärm anschwillt, um im unerträglichen Sound einer Alarmanlage zu enden.

Wir versuchen dann die Nerven zu bewahren und uns schwerhörig zu stellen, in der Hoffnung, dass sie aufgibt. Leider geht dieses Kalkül nicht immer auf.

Wenn niemand reagiert, wirft sie im ungünstigsten Fall den Turbo an, dann wechselt sie ins Badezimmer. Ich unterstelle ihr, dass sie herausgefunden hat, dass es dort besonders stark hallt. Dort schreit sie weiter. Am liebsten über dem Ausguss der Dusche, der bei ihr als eine Art Mikrofon fungiert. Ich fürchte, dass sie an diesem Punkt bereits das halbe Wohnviertel beschallt. Spätestens dann verliert einer von uns die Nerven, springt auf und serviert ihr Futter – Ziel erreicht. Die Stubenbestie verstummt dann sofort. Nach dem Fressen legt sie sich wieder hin, schlummert bis zur nächsten Mahlzeit und tut so, als sei sie die ruhigste Katze der Welt.

Ich sollte unbedingt mal diese Leute vom Guinness-Buch einladen. Da können die pelzigen Kolleginnen mit ihrem putzigen Geschnurre sofort einpacken ...

