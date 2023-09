Jasis Woche: Eine Schau zeitgemäßer Gebrauchsgegenstände

In den Antikenabteilungen von Museen sind meist unzählige Vasen zu bestaunen. Man könnte sagen: So ähnlich wie in der Wohnung unserer Kolumnistin.

Wenn ich durch ein Museum streife, lande ich manchmal in der Abteilung der Antike. Dort findet man sich dann in halbdunklen Räumen zwischen Vitrinen mit Amphoren, Krügen, Schalen und Vasen wieder, die meist in ziemlich angeschlagenem Zustand von Archäologen entdeckt, ausgegraben und in mühevoller Kleinstarbeit wieder zusammengesetzt wurden. Stundenlang kann man an solchen Sammlungen von Gefäßen entlangschlendern. Und wenn man die Brille aufsetzt, erkennt man auch, mit welch kunstvollen Motiven diese Keramiken damals bemalt wurden: stilisierte Pflanzen, Tiere, Alltagsszenen, aber auch Krieger – und äh, Erotikdarstellungen.

Mein Mann ist von derartigen Besuchen meist deutlich weniger beeindruckt. „Sieht doch aus wie bei uns zu Hause“, sagt er dann immer. Also, bevor da etwas missverstanden wird: Nein, wir sind nicht im Besitz kostbarer antiker Alltagsgefäße (wichtiger Hinweis an interessierte Einbrecher!). Auch ansonsten ist bei uns übrigens nix zu holen, außer vielleicht ein paar Schallplatten aus der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, über deren Verlust ich persönlich nicht ganz so böse wäre, allerdings könnten Diebe dann so richtig Ärger mit meinem Mann bekommen.

Und natürlich stehen bei uns auch keine Krüge mit martialischen Motiven oder Müslischalen mit halbanzüglichen Malereien herum. Allerdings: Vasen in nicht ganz unerheblicher Zahl (natürlich ohne zweifelhafte Bemalungen). Mein Mann sagt: „in Massen“ und „schlimmer als in jedem Museum“. „Ein wenig übertrieben“, findet er. Ich weise dann immer nur stumm auf den Raum, der ausschließlich für seine Vinylsammlung reserviert ist. Nun gehören Schallplatten (nach Ansicht meines Mannes und zahlloser Gleichgesinnter) weniger in die Kategorie „überflüssiges Hab und Gut“, sondern gelten ganz offiziell als Hobby musikinteressierter Nonkonformisten, die sich gegen den Trend des digitalen Ex-und-Hopp-Konsums sperren.

Alltagsgegenstände mit hohem Dekofaktor

Vasen dagegen firmieren unter: Gebrauchsgegenstände mit Dekorationsfaktor. Nun stehe ich im Familien- und Bekanntenkreis im Ruf, eine große Freundin von Blumenschmuck zu sein, weshalb ich oft sehr tolle Sträuße geschenkt bekomme. Bei üppigeren Anlässen wird mir dann meist eine passende Vase dazu überreicht, was im Laufe der Jahre zu einer ganz veritablen Sammlung geführt hat, deren schönste Objekte ich in einem Glasschrank präsentiere, während die größeren Exemplare ganz oben auf meinem Bücherregal einen attraktiven und katzensicheren Platz gefunden haben. Robustere Modelle schmücken unsere Fensterbänke, natürlich meist ohne Blumenzusatz, das würde mich ja in den Ruin treiben. Außerdem, finde ich, werten Vasen auch restlos zweckfrei die Wohnung auf.

Mein Vater bezeichnete derartige Gegenstände im Haus früher gern als „Stehrümchen“, was mich daran erinnert, dass meine Mutter offenbar eine ähnliche Vorliebe wie ich hegte. Mein Mann ist da zum Glück etwas moderner. Er spricht davon, dass er sich manchmal fühle wie in einem Inneneinrichtungsgeschäft und schlägt vor, ob ich nicht mal einen kleinen Handel eröffnen möchte. Möchte ich nicht.

Neulich habe ich schon mal einen Weihnachtsgeschenkwunsch anklingen lassen. „Hauptsache, keine weiteren Vasen“ sagte mein Mann. Keine Sorge: Ich wünsche mir ein paar schöne neue Übertöpfe.

