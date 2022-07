Jasis Woche: Fahr’n, fahr’n, fahr’n durch die fremde Stadt

Unsere Autorin war mal wieder unterwegs. In Antwerpen, obwohl sie da gar nicht hin-, sondern nur vorbei wollte. Doch ihr Navi hatte andere Pläne.

Wir waren kürzlich in Antwerpen. Mit dem Auto. Unfreiwillig. Man könnte sagen: aus Versehen, jedenfalls aus unserer Sicht. Aus Sicht unseres Navigationsgeräts allerdings ganz bewusst.

Falls ich mich in einer meiner letzten Kolumnen über derartige Apparate in irgendeiner Weise positiv geäußert haben sollte – vergessen Sie’s. Geschwätz von gestern. Kümmert mich überhaupt nicht mehr. Ich behaupte jetzt das Gegenteil. Und zwar aus gutem Grund.

Wir befanden uns in allerbester Stimmung auf dem Weg an die belgische Küste – das Wetter war prima, wir freuten uns auf schöne Strandspaziergänge, vielleicht sogar schon am gleichen Nachmittag, die Strecke dahin ist ja ein Klacks, knapp dreieinhalb Stunden Fahrt von Tür zu Tür hatte der Routenplaner für diesen Tag errechnet – als uns das Navi kurz vor Antwerpen von der Autobahn ableitete. Womöglich hatte die Gerätschaft dafür sogar einen guten Grund, vielleicht gab es eine Sperrung oder einen Megastau, ich will dem Apparat ja noch nicht mal böse Absichten unterstellen, mag sein, dass seine Intention durchaus wohlmeinend war. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass es zwischen uns und dieser stoischen, unnachgiebigen Automatenfrau mit der unbarmherzigen Stimme eine tiefgreifende Kommunikationsstörung gibt.

Zum Glück hatte mein Mann kurz zuvor das Steuer übernommen. Er kann nicht unbedingt besser fahren als ich, aber er lässt sich nicht so sehr anmerken, wenn es kritisch wird. Natürlich wurde es kritisch.

Fußgänger flanieren entspannt vorbei

Die Richtungsanweisung spülte uns in ein Viertel hinter dem Bahnhof der Stadt, in dem an diesem Sonntagmittag Hochbetrieb herrschte. Alle Geschäfte hatten offen, auf den Bürgersteigen drängten sich die Menschen, auf der Spur rechts rasten Hunderte von Fahrradfahrern vorbei, immer mit ein paar Zentimetern Abstand zu unserem Auto, links bimmelte die Straßenbahn, vor uns ruckelte eine Minikolonne von Fahrschulkleinwagen über die Straße, offenbar ist der Sonntag in Belgien ein besonders beliebter Tag, um das Fahren zu üben.

„Biegen Sie in 300 Metern rechts ab“, kommandierte die Navifrau, dann schaltete sie um auf Eieruhr. Wir tuckerten mit 30 km/h durch innenstadtnahe Anwohnerstraßen, Schilder wiesen auf „Camerabewaking“ hin. „Hier kommen wir nie wieder raus“, raunte ich düster. Ich weiß, es ist nicht immer gut, seine geheimsten Befürchtungen offen auszusprechen. Mein Mann antwortete nicht mehr. Er schwitzte leicht. Die belgische Küste war unerreichbar weit weg.

Die Navistimme schwieg. Irgendwann meldete sie sich wieder: „An der nächsten Ampel links fahren“. Wir landeten am Ende einer Sackgasse in einem neu gestalteten Teil des alten Hafenviertels. Ich erkannte die Gegend sofort wieder, wir sind dort bei einem Wochenendtrip (damals erholsamerweise mit Busanreise) vor ein paar Jahren einmal entlang flaniert. Es ist schön dort. Fußgänger liefen entspannt vorbei und bewunderten die Architektur. Das Wasser im Hafenbecken direkt vor uns glitzerte in der Sonne. „Fahren Sie 200 Meter weiter“, wies uns das Gerät an. „Ich werd irre“, sagte mein Mann und drehte ihm den Ton ab. Wir wendeten und beschlossen, ab jetzt nur noch nach Schildern zu fahren. Irgendwann entdeckten wir einen Hinweis, der uns erst in einen Tunnel und dann in Richtung einer Autobahn führte, welcher, war uns da schon völlig egal.

Zwei Stunden später erreichten wir die Küste.

