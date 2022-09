Jasis Woche: Kaum getrübter Rettungseinsatz

Die Fenster in der Wohnung unserer Autorin sind nicht perfekt sauber. Doch sie ist nicht zu faul zum Putzen, sondern hat dafür einen guten Grund.

Wenn Sie irgendwann mal zufällig in unserer Straße vorbeikommen, mit ihrem flotten E-Bike nahezu mühelos unseren kleinen „Berg“ heraufpesen oder sich – alternativ – ohne Hilfsmotor, dafür aber, je nach Fitnesszustand, mehr oder minder atemlos und schnaufend auf zwei Rädern oder Beinen von unten zur Kuppe der nächsten größeren Querstraße heraufarbeiten, und wenn Sie dann ein Haus mit sehr vielen Sträuchern und Bäumen im Vorgarten passieren und beim Blick auf die Fenster im Parterre in Ihnen womöglich der Eindruck entsteht, dass die durchaus mal wieder geputzt werden könnten, dann sind Sie genau richtig. Dann stehen Sie vor unserer Wohnung. Wenn ich zufällig da bin, würde ich Sie sogar hereinbitten und Ihnen meinen Garten zeigen. Auf den bin ich ein bisschen stolz, der ist ein kleines, bunt-blühendes Naturparadies, das ich mir mit hunderten von hübschen, lustigen, summenden, sehr arbeitsamen und überaus nützlichen Insekten teile. Und natürlich auch mit meinem Mann, der ist zum Glück auch sehr arbeitsam. Und wenn es nicht gerade ein (be-)drückend heißer Sommer ist, dann befinden wir uns dort auch stets in Gesellschaft einer fröhlichen Schar zirpender, zwitschernder, singender Vögel unterschiedlichster Arten.

Womit wir wieder beim Thema wären: unseren Fenstern. Die sind, wie Sie womöglich beim Vorbeifahren oder -spazieren soeben bemerkt haben, nicht das, was man perfekt gereinigt nennen würde. Sie sind jetzt auch nicht skandalös vernachlässigt oder so, dass man überhaupt nicht mehr aus ihnen herausgucken könnte. Beim Blick nach draußen sehe ich immer noch ganz ausgezeichnet alles, was wichtig ist.

Aber manche, die bei uns vorbeikommen, mögen sowas denken wie: „Och, da könnte scheibenmäßig allmählich aber mal wieder ein bisschen klar Schiff gemacht werden.“

Auch die Innung der Fensterputzer würde beim Blick auf das Glas in unserer Etage womöglich ein gutes Geschäftsmodell ausmachen. Eigentlich erstaunlich, dass uns noch kein Betrieb aus der Branche eine Visitenkarte im Briefkasten hinterlassen hat. Ich müsste an dieser Stelle aber erwidern: danke für das Angebot. Aber, danke nein. Kein Bedarf

Unterstützung für eine Kampagne des Naturschutzbunds

Und das liegt nicht daran, dass wir so faul sind – drinnen machen wir nämlich immer ganz ordentlich sauber – oder zu geizig, um jemanden fürs Wischen zu bezahlen, sondern am Nabu. Das ist die Abkürzung für Naturschutzbund Deutschland. Der Nabu macht sich in einer Kampagne gegen den „Glastod“ stark. Jährlich sterben in Deutschland nämlich 100 Millionen Vögel, weil sie ahnungslos vor Scheiben fliegen. Schrecklich! Und in ganz vielen Fällen auch vermeidbar. Zum Beispiel durch schlaues Bauen. Oder durch ein paar Tricks, die jeder mit Bordmitteln zaubern kann. Indem man zum Beispiel die Fenster von außen behängt, beklebt oder bemalt, wie der Nabu rät.

Nun, wir wohnen zur Miete, da ist es wohl eher nicht angeraten, irgendetwas Flatterhaftes an der Fassade anzubringen oder Scheiben durch eigene dilettantische Versuche von Kunst am Bau womöglich nachhaltig zu verschandeln. Deswegen habe ich mich für Vorschlag Nummer vier aus der Liste entschieden: seltener putzen. Kostet nichts und macht auch keine Arbeit. Und falls Sie irgendwann zufällig bei uns am Haus vorbeikommen, dann wissen Sie jetzt Bescheid. Unsere Fenster sind nicht dreckig – sondern aktiver Tierschutz.

