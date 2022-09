Jasis Woche: Krankhafte Gefahr am Steuer

Manchmal ist unsere Autorin genervt von Autofahrern, die herumtrödeln. Aber womöglich hat die langsame Fahrerei eine ganz ernsthafte Ursache.

Neulich auf der A 40, irgendwo zwischen Essen und Mülheim: Vor mir dümpelten ein paar Autos mit Tempo 70 über die rechte Spur, keine Ahnung, ob die Leute am Lenker einfach aus Langeweile herumbummelten, durch Handyaktivitäten abgelenkt waren oder vorhatten, in ihren heißen Kisten die 32 Grad Außentemperatur noch ein wenig länger auszukosten. Womöglich wollten sie aber auch durch langsames Fahren Benzin sparen. Das soll ja angeblich ein neuer Trend sein.

Ich hielt das für Verkehrsbehinderung und setzte zum Überholen an – natürlich auch in erlaubter, restlos vernünftiger Geschwindigkeit –, als von hinten ein Auto heranraste. Und zwar keiner von diesen tiefergelegten BMWs oder hochmotorisierten Audis, also eines jener Modelle, die man gerne im Verdacht hat, besonders häufig für automobile Bedrohungsszenarien missbraucht zu werden. Ja, man verfängt sich doch (allzu) oft in Klischees. Dumme Angewohnheit, sollte man abstellen!

In diesem Fall war es ein Kleinwagen, in eher klapprigem Zustand. Hinterm Steuer saß eine jüngere Frau. Als sie so nah herangekommen war, dass ich ihre Scheinwerfer nicht mehr sah, bekam ich schlechte Laune. In solchen Situationen neige ich zu verbalen Unflätigkeiten. Mit Einzelheiten dazu will ich Sie hier aber gar nicht behelligen, schließlich haben wir bislang ja ein gutes, entspanntes Verhältnis zueinander, und ich möchte keinesfalls, dass sich das ändert und Sie mich am Ende für rüpelhaft halten. Zum Glück saß ich auch allein im Auto, also vergessen wir sämtliche Worte, die da gefallen sind.

Und zwar nicht nur aus Gründen der Höflichkeit, sondern auch noch wegen einer Erkenntnis. Und die habe ich von einer Titelseite der NRZ vor 50 Jahren gewonnen. „Viele Kranke gefährden Straßenverkehr“, war da am 17. August 1972 zu lesen. Weit verbreitete Wohlstandserkrankungen, Stoffwechselstörungen und verschiedene Nierenleiden, aber auch – besonders gefährlich – immer häufiger auftretender „emotionaler Stress“ könnten sich äußerst negativ auf das Verhalten im Straßenverkehr auswirken. Auf der Liste fanden sich noch eine Reihe weiterer Krankheiten, darunter Herz/Kreislauf, Magen und Rücken. Vor diesem Hintergrund kann man fast schon beruhigt sein, dass im Straßenverkehr nicht noch viel mehr passiert. Damals und heute.

Dem emotionalen Stress entgegensteuern

Seit dieser Lektüre beurteile ich das Gebaren anderer Menschen am Steuer jedenfalls anders: Womöglich war die rasende Frau hinter mir gar nicht allzu forsch und leichtsinnig, sondern laborierte an einem schmerzhaften Rückenleiden. Vielleicht sollte man ihr lieber einen guten Orthopäden empfehlen, als sich über sie zu ärgern. Und die Fahrer der lahmen Autos vor mir trödelten vielleicht nicht aus Lust und Laune, sondern versuchten, emotionalem Stress entgegenzusteuern.

Vor einiger Zeit habe ich einen Kollegen im Auto mitgenommen. Als ich etwas unorthodox und unter Nichtbeachtung von Fahrbahnbegrenzungen in einen großen, aber leeren Kreisverkehr einbog, wies er mich streng darauf hin, dass wir uns nicht am spurlosen, völlig wahnwitzigen Kreisel rund um den Pariser Arc de Triomphe befänden, sondern in Deutschland, hier gälten Spuren und Regeln. Vielleicht sollte ich ihm das nächste Mal antworten, dass ich womöglich unter einer bislang unerkannten Wohlstandserkrankung litte, so dass ich für meine Fahrweise nun wirklich nicht verantwortlich gemacht werden könnte ...

