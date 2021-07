Jasis Woche: Ländlich leben

Landleben ist ja seit einiger Zeit im Trend, selbst, wenn man mitten in der Stadt wohnt. Und was gehört dazu? Klar: eine nette Schar von Hühnern.

Den Erdbeeranbau habe ich kürzlich wieder drangegeben. Es herrschte da nämlich ein Ungleichgewicht. Zwischen Einsatz und Ertrag. Monatelang habe ich die Pflänzchen pflichtbewusst gegossen, wenn es ihnen zu heiß und trocken wurde (ja, das gab es schon in diesem Jahr), ich habe sie als Motivationsanschub mit feinstem Biodünger verwöhnt, sie jeden Morgen besucht und ihnen wohlwollend beim Wachsen zugesehen. Doch die Freude blieb einseitig. Das Grünzeug hat sich zwar prächtig entwickelt, es blühte auch sehr hübsch – nur die roten Früchtchen waren Mangelware. Die Ernte fiel kümmerlichst aus. Sie reichte noch nicht einmal für zwei Portionen zum Nachtisch. Selbst dann nicht, wenn man zusätzlich eine Kugel Vanilleeis dazu reichte.

Ich musste einige Mühe investieren, um meinem Mann einzureden, dass ihm die Erdbeeren ganz bestimmt nicht schmecken würden, viel zu sauer für ihn, so etwas möge er doch nicht. „Och, mit ein bisschen Zucker drauf könnte man es doch probieren“, beharrte er rücksichtsloserweise. Ich reichte ihm eine Schale mit sehr, sehr viel köstlichem Eis und einem halben Dutzend magerer Früchtchen, aß meinen spärlichen Rest aus der Hand und beschloss, die bockigen Pflanzen anschließend einfach zu verschenken. Vielleicht haben andere ein glücklicheres Händchen für die heimische Bonsai-Landwirtschaft.

Es gackert von rechts und von links

Indizien dafür gibt es nämlich. Nein, nicht die, dass bei uns im Viertel wegen eines Übermaßes an talentierten Hobbygärtnern überall Gemüse zum Mitnehmen herumliegt oder das Obst von den Bäumen hinterm Zaun direkt in den Mund fällt.

Dafür gackert es neuerdings um uns herum. Hühnerhaltung im eigenen Garten soll in Coronazeiten ja einen echten Boom erlebt haben. Schon aus rein akustischen Gründen neige ich dazu, diese These zu bestätigen. Es gackert nämlich rechts von uns. Und auch links. Überall um uns herum müssen fröhliche Hühnerrudel leben. Mich stört das überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wenn man morgens auf der Terrasse steht, fühlt man sich, als wohne man in einem dörflichen Idyll und nicht im Vorort einer Großstadt.

Nur gesehen habe ich das muntere Federvieh noch nie, dabei klingt es so, als würde es direkt im Garten nebenan leben.

Merkwürdig! Nicht, dass die Hühner am Ende eine akustische Täuschung sind und in Wirklichkeit nur jemand eine Kassette laufen lässt – für ein bisschen mehr ländliches Lebensgefühl. Oder gibt es Hühnergegacker etwa als Handyklingelton?

