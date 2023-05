Jasis Woche: Leben – und sprießen lassen

Gärten gelten neuerdings als Spiegel der Persönlichkeit ihrer Besitzer. Und nun die Frage: Hat unsere Autorin womöglich ein chaotisches Naturell?

Viele Menschen pflegen zu ihrem Garten ein eher pragmatisches Verhältnis. Das liegt natürlich auch daran, dass er verschiedene Funktionen zu erfüllen hat. Zum einen soll er Ort der Geselligkeit sein (Terrasse), zum anderen ausreichend Spielmöglichkeiten für die Kinder oder Enkel bieten (strapazierfähiger Rasen, der sich sowohl als Bolzplatz und Federballfeld als auch als Stellfläche für Trampoline und mobile Planschbecken eignet), und zum Dritten ist er auch ganz persönliches Naherholungsgebiet. Dazu gehört in viele Fällen Naturnähe in Form von Bäumen (oder Bäumchen, alternativ: Sträuchern und Büschen – das hängt natürlich von der Größe des Gartens ab), Blumen und Stauden, wobei Teile dieses Naherholungsgebiets oft auch noch eine zusätzliche Aufgabe als Sichtschutz zur Straße oder zu den Nachbarn übernehmen müssen.

Seit geraumer Zeit wird allerdings immer offensichtlicher, dass ein erheblicher Bedarf besteht, in diesem mehr oder minder grünen Paradies etwas mehr Verantwortung zu übernehmen. Aus Gründen. Erderwärmung, Trockenperioden, Artenschwund – muss ich Ihnen ja nicht groß erzählen, steht ja fast jeden Tag in den vorderen Teilen der Zeitung … Hängt es mit der Erkenntnis über die Fragilität der Botanik (und der Welt insgesamt) zusammen, mit einer neuen Naturromantik oder ist es am Ende wieder nur eine Modeerscheinung, dass wir neuerdings den Garten sehr, sehr persönlich nehmen? Für viele ist er inzwischen eine Art Glaubensbekenntnis nach dem Motto „Vegetierst du noch oder gärtnerst du schon?“.

Ist das noch naturnah oder schon ungepflegt? Foto: Siepmann

Der Garten, oder besser gesagt: seine Gestaltung, gilt neuerdings als Spiegel der Persönlichkeit. Vorbei mit der 08/15-Einteilung, dem öden Rasen in Handtuchform, dem langweiligen Lavendel – räumen Sie um, lassen Sie ihr Selbst raus, und posten Sie das Ergebnis am Ende dann auf Instagram.

Wobei: Das könnte natürlich etwas risikobehaftet sein. Ich selbst zum Beispiel habe einen sehr naturnahen Garten: wuchernder Storchschnabel, überbordender Beinwell, Walderdbeeren, die sich durch sämtliche Beete winden, Akeleien, die überall auftauchen dürfen, wo sie wollen. In den Gartenecken türmen sich vergessene Astsammlungen, und an den Zäunen arbeitet sich der Efeu hoch. Ich freue mich fast ganzjährig über Blütenpracht und bin mit vielen heimischen Insekten auf Du und Du.

Aber: Wie sieht das aus! Mit planvoller Ordnung, hat das alles nichts zu tun. Es ist mühsam gebändigtes Chaos. Wenn ich nicht weiß, ob sich irgendein Minigrün im Beet zu einem nicht ganz so willkommenen Gast oder einem schönen, nützlichen Abkömmling eines Staudenexemplars aus meinem Altbestand entwickelt, lasse ich es einfach ins Kraut schießen.

Und was folgern wir daraus im Hinblick auf meine Persönlichkeit? Dass die Faulheit bei mir Blüten treibt? Oder in mir eine besorgniserregende Unstrukturiertheit wurzelt? Doch warum alles negativ sehen? Man kann auch sagen, ich pflege einen Hang zum entspannten „Laissez-faire“: leben und sprießen lassen.

