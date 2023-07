Jasis Woche: Mal kurz aus der Schule geplaudert

Die Großcousine unserer Kolumnistin hat bald ihren ersten Schultag. Und solch ein Ereignis wird heutzutage im ganz großen Kreis gefeiert.

Ich habe lange gesucht, habe Kisten, Alben und Kartons mit den Bildern meines Lebens durchsucht – und nichts gefunden. Also natürlich schon was: Schnappschüsse vom Nordseeurlaub, von Italien, Gran Canaria und Paris, von Ausflügen mit dem Rad und zu Pferd, Fotos von Katzen in sämtlichen Lebenslagen und aus mehreren Generationen, die mich über die Jahre begleitet haben, mindestens 40 halbvergilbte Bilder von meiner Kommunion mit Pfarrer, Verwandten und sämtlichen Nachbarn. Dazu Fotos von geschätzt 150 Familienfeiern.

Was nicht existiert: Bildliche Dokumente meiner Schullaufbahn. Keine Zeugnisübergabe zum Abitur, keine Abschlussfeier zum Ende der Grundschulzeit (genau genommen weiß ich noch nicht mal, ob es eine gab). Und ebenso wenig: die Einschulung.

Offensichtlich fand man früher, zumindest in meiner Familie, Schule so normal, dass man da kein großes Gewese drum machte. Das mag damit zusammenhängen, dass mein Vater Lehrer war. Schule gehörte also seit jeher zu unserem Alltag. Überhaupt sind meine Erinnerungen an meinen ersten Schultag eher karg. Ich weiß nur: Meine Mutter war meine einzige Begleitung (mein Vater hatte ja zu arbeiten). Die Rektorin der Grundschule – strenger Dutt und Wollrock in Midi-Länge mitten im Hochsommer – hielt eine Ansprache. Mein Klassenlehrer hieß Herr Bludau und erwies sich als ebenso gütiger wie großartiger Pädagoge. Am Nachmittag kamen die beiden Omas zu Kaffee und Kuchen zu uns nach Hause, und ich durfte die ganzen Süßigkeiten aus meiner Schultüte alleine aufessen.

Weshalb ich Ihnen davon berichte? In zehn Tagen hat Amelie ihren ersten Schultag. Amelie ist meine Großcousine. Wir sind also nicht ganz eng verwandt. Wir sehen uns alle paar Wochen, manchmal auch nur alle paar Monate, was auch daran liegt, dass sie 70 Kilometer entfernt wohnt.

Ob der Gottesdienst auf Großleinwand übertragen wird?

Umso geschmeichelter bin ich natürlich, dass auch ich dabei sein darf, wenn Amelie in ihren neuen Lebensabschnitt startet, den man gerne als „Ernst des Lebens“ bezeichnet, was ja eigentlich Quatsch ist, weil die meisten Kinder doch mit Begeisterung Wissen in sich aufsaugen, weshalb man ihnen mit einer solch überkommenen Formulierung das Abenteuer Lernen nicht von vornherein madig machen sollte. Doch das nur ganz nebenbei.

Ich bin jedenfalls dabei, zusammen mit den Omas und dem Opa, Tanten und weiterer naher und entfernterer Verwandtschaft – man darf also ein größeres Grüppchen erwarten, vermutlich genauso wie bei den über 100 anderen Kindern auch, die an diesem Tag an der Grundschule des Ortes ihre Einschulung zelebrieren. Ich habe spaßeshalber mal die Zahlen der kindlichen Begleitung hochgerechnet und gehe deshalb davon aus, dass, erstens, die Schule den Gottesdienst, mit dem der Tag feierlich beginnt, angesichts des erwartbaren Andrangs auf Großleinwand nach draußen übertragen muss, und dass, zweitens, der Schulhof hoffentlich in etwa über das Ausmaß des Petersplatzes in Rom verfügt. Und wenn Amelie ihre erste Schulstunde hinter sich gebracht hat, wird mit allen groß eingekehrt. Der Tisch im Lokal ist seit Monaten reserviert.

Und wenn wir es schaffen, steht nachmittags noch eine zweite Einladung an: Ein weiteres i-Dötzchen – eine Großnichte meines Mannes. Große Kuchenparty zu Hause. Alle sind eingeladen.

Noch nie war Schule so ein Fest!

