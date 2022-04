Jasis Woche: Nach der Fastenzeit kommt Vize-Weihnachten

Ostern ist das neue Weihnachten – jedenfalls, was die Üppigkeit der Geschenke angeht, die neuerdings verteilt werden, meint unsere Kolumnistin.

So, jetzt ist Ostern auch schon wieder vorbei. Bei uns zu Hause gab es entsprechend massenhaft gekochte Eier und natürlich auch schön lecker Kaffee, was besonders unseren Pflanzen im Garten zugutekam. Sie haben jetzt reichlich Nährstoffe bekommen, ich war sogar kurz davor, getrockneten Kaffeeprütt und zermahlene Eierschalen in der Nachbarschaft zu verschenken. Und ich meine, jetzt muss es allmählich auch mal reichen, Eier kommen vorerst nicht mehr auf den Tisch. Nicht, dass da ein schwerer Fall von Überdüngung auftritt und mir das ganze Grünzeug in den Beeten über den Kopf wächst.

Aber das nur am Rande. Denn eigentlich wollte ich Ihnen was anderes erzählen: In den zwei Jahren der Pandemie ist nämlich etwas Merkwürdiges mit dem Osterfest passiert – also, was die profane Feierei angeht, nicht die Geschichte mit der Auferstehung.

Vor der Pandemie beschränkten sich, jedenfalls in meiner Erinnerung, österliche Geschenkaktivitäten auf unterschiedlich bestückte Körbchen mit Süßigkeiten für die entsprechenden Altersgruppen und einen Blumenstrauß für die Gastgeber des österlichen Brunches.

Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, dass man ganz früher ja schon froh war, wenn man irgendwo zwischen den Traubenhyazinthen nicht nur bunt gefärbte Hühnereier (mit denen man als Kind echt nix anzufangen wusste), sondern ab und zu auch mal einen köstlichen Schokohasen oder ein Marzipanei entdeckte. Aber, nun ja, das ist wirklich schon etwas länger her.

Süßes ist nur noch Beiwerk

Doch neuerdings (und ich weiß nicht, ob es womöglich auch daran liegt, dass manche Familien versucht haben, die geselligen Entbehrungen der beiden vorjährigen Osterfeste, an denen die meisten ohne den Besuch von Omas, Opas, Tanten, Onkeln, Cousinen und Cousins auskommen mussten, durch ein Upgrade bei den kindlichen Präsenten auszugleichen) hat sich Ostern zu einer Art Vize-Weihnachten entwickelt. Jene, die es sich leisten konnten oder wollten, überreichten Kindern jetzt hochpreisige Spiele, Kollektionen von kostspieligen Sammelfigürchen oder zumindest überdimensionale, qualitativ hochwertige Plüschhasen aus der Produktion namhafter Hersteller. Süßes war allenfalls noch Beiwerk.

Als Pendant zum Advent gibt es mittlerweile sogar Kalender zu kaufen, die Kindern das Warten bis zur frühlingshaften Bescherung verkürzen.

Ich selbst muss zugeben, dass ich in diesem Jahr auch ein Buch verschenkt habe. Quasi als Entgegenkommen an die Eltern. Damit das Kind nicht so viel Süßkram bekommt. Denn das ist ja auch nicht gut. Ein paar Schokoeier hab ich trotzdem dazugelegt. War ja schließlich Ostern.

Jetzt bin ich schon gespannt auf Pfingsten. Mal sehen, was man sich da gegenseitig Tolles schenkt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende