Jasis Woche: Nur die Schale zählt

Lebensmittelverwertung? Die spielt sich zu Ostern je nach Zahl der geschenkten Schokoeier wohl eher auf den Hüften ab. Aber es geht auch anders.

Heute mal ein kleiner Beitrag zum Thema Lebensmittelverwertung. Das passt zu Ostern, vor allem auch deshalb, weil ich feststellen musste, dass ich zum Ende der Fastenzeit in einer Art Zuckerrausch in derart viele Schokohasen, -küken und mit allen möglichen Varianten alkoholisch und nichtalkoholisch gefüllte Schokoeier investiert habe, dass die Familienmitglieder aller Generationen, die ich Ostersonntag beschenken werde, Mühe haben dürften, das Zeug in absehbarer Zeit zu vertilgen. Die Lebensmittelverwertung dürfte sich in diesem Fall wohl überwiegend auf den Hüften abspielen. Das ist natürlich nicht gut, und ich räume ein, ich habe es da vor lauter Freude, die Verwandtschaft endlich mal wieder in größerem Kreise zu sehen, wohl etwas übertrieben. Vielleicht sollte ich als Ausgleich jedem dazu einen Zettel mit altersgerechten Fitnessangeboten überreichen.

Aber es gibt natürlich auch sehr vernünftige Arten des Lebensmitteleinsatzes, vor allem, wenn es sich um eine Zweitverwertung handelt. Und, schwupps, kann ich schon mit besserem Gewissen berichten – und zwar von Eiern vom Huhn. Das passt auch gut zu Ostern, schließlich werden in diesen Tagen sehr viele davon verzehrt. Bei uns zu Hause essen wir jetzt auch oft Eier – ich brauche nämlich ihre Schalen. Früher dachte ich bei Eiern nur an bedenkliche Cholesterinspiegel (obwohl die Sache mit den Blutfetten am Ende dann wohl doch etwas komplexer sein soll). Inzwischen denke ich dabei nur noch an Garten. Denn die Eierschale ist ein toller Naturdünger – zum Beispiel für Aster, Akelei und Clematis. Es ist mir tatsächlich gelungen, mit ihrer Hilfe eine restlos verkümmerte Christrose wieder zum Leben zu erwecken.

Auch Kaffee ist gut. Aber für andere Pflanzenarten

Deshalb gibt’s bei uns jetzt dauernd Omelette, Pfannkuchen oder Bratkartoffeln mit Spiegelei. An den Wochenenden schwatze ich meinem Mann immer ein Frühstücksei auf (bevor Sie sich jetzt doch sorgen: Er hat keinerlei Cholesterinprobleme). Und wenn sie in sämtlichen Zubereitungsformen aufgegessen sind, mörsere ich so lange auf ihnen herum, bis sie fast zu Staub zerfallen sind. Und dann kommen sie ins Beet. Vom Verteilen österlich bunt gefärbter Eier sollte man aber, selbst wenn es zwischen den Pflanzen bestimmt lustig aussähe, vorsichtshalber wohl doch eher Abstand nehmen. Und gar nicht funktionieren dürfte es, wenn man die bunten Eier einfach ungesucht im Beet rumliegen lässt.

Kaffee ist übrigens auch gut für Pflanzen, jedenfalls für manche. Also für andere als die Eierschalenverwerter. Deswegen muss man sich immer etwas konzentrieren, was man da gerade wo drumrumbröselt. Meine Hortensien entwickeln sich jedenfalls prächtig, ob es nun allein daran liegt, kann ich allerdings nicht versprechen.

Darauf erstmal einen leckeren Espresso und dazu vielleicht noch ein winziges Schokoei.

