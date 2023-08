Jasis Woche: Partygespräche Ü 50

Egal, ob Party, Grillabend oder Familienfeier – Menschen im Alter unserer Autorin unterhalten sich jetzt vor allem über eins: Krankheiten.

Ich weiß nicht, wann genau es anfängt. Aber irgendwann fängt es an. Das ist eine Unausweichlichkeit. Bei manchen beginnt es schon recht früh, so ab Ende 40, bei anderen erst ab Mitte 60. Die Unverwüstlichen werden erst ab Ende 60 von diesem Virus infiziert. Aber spätestens dann geht es los. Dann ändern sich plötzlich die Themen bei der Geburtstagsparty im Freundeskreis oder die Gespräche auf der Familienfeier. Keine abenteuerlichen Erlebnisse beim Traumurlaub in Mexiko mehr, keine Schwärmerei von der Seereise entlang der norwegischen Fjorde, keine bedeutenden Geschichten über den Werdegang der mehr oder minder erwachsenen Kinder. Nix von Karrierechancen und Erfolgen im Berufsleben, keine unterhaltsamen Erfahrungsberichte vom neuen Ehrenamt. Keine erhitzten Diskussion über das Heizungsgesetz oder die Grundsteuerreform.

Vortrag über den Zustand von Kniegelenken und Herzarterien

Also, eventuell kommen diese Themen noch dran. Irgendwann vielleicht (doch sicher ist das nicht), aber in jedem Fall später. Später als früher. Denn zuallererst geht es um etwas anderes: Bei der Begrüßungsfrage: „Wie geht es dir?“, die natürlich keineswegs floskelhaft und oberflächlich gemeint ist, muss man dann mit einem mehrstündigen Vortrag über den Zustand von Kniegelenken im Allgemeinen und denen des Befragten im Speziellen rechnen. Sie schmerzen nämlich. Im Folgenden erfährt man dann sehr viel über neue Therapieansätze bei der Behandlung von Arthrose oder Meniskusproblemen und die potenziellen Risiken von Operationen („natürlich immer die allerletzte Lösung“). Wenn es nicht das Knie ist, dann kann es übrigens auch die Hüfte sein, Burnout, Bluthochdruck, Bandscheibe, grauer Star. Alles wirklich nicht schön, aber man ist schon dankbar, wenn es nicht noch viel schlimmere Diagnosen sind, denn von denen erfährt man in der Generation Ü50 leider auch immer öfter.

Jedenfalls weiß ich mittlerweile sehr viel über Wartezeiten bei Fachärzten unterschiedlicher Disziplinen, moderne bildgebende Diagnostik und die Vorzüge und Nachteile sehr vieler deutscher Kurorte mit Rehaeinrichtungen – man muss davon noch nicht mal selbst betroffen sein.

Der Grillabend wird zur Sprechstunde

Ab spätestens 50 sollte man nämlich damit rechnen, dass sich jedes Fest, jeder Grillabend, jedes zufällige Treffen auf der Straße mit Bekannten in eine Sprechstunde verwandeln.

Wie geht’s? „Ach, ich hab’s jetzt so im Ellenbogen. Bin jede Woche beim Orthopäden.“ Und wie geht es sonst so zu Hause? „Der Gerd musste neulich ins MRT, wegen seinem Herz. War aber zum Glück nix Schlimmes.“ Erfreulich, zumindest Letzteres. Abgehakt ist die Sache aber trotzdem nicht, jedenfalls nicht, bevor man nicht über sämtliche Details dieser Untersuchung und der anschließenden Diagnose in Kenntnis gesetzt wurde. Man ist fast geneigt zu sagen: „Schick mir doch einfach den Arztbericht, das geht schneller.“ Aber das wäre natürlich unhöflich.

Ja, Krankheit ist übel. Aber wird sie besser dadurch, dass man sich über nichts anderes mehr unterhält? Dass sie den Rest der Welt aus sämtlichen Gesprächsrunden hinaus oder zumindest in den Hintergrund drängt?

Ich verschweige bei solchen Gesprächen übrigens immer, dass mir beim Sport nach spätestens zehn Minuten das linke Knie schrecklich wehtut. Bestimmt schwere Arthrose. Ich glaube, ich sollte dringend mal einen Arzt aufsuchen. Dann hätte ich richtig was zu erzählen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende