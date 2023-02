Jasis Woche: Süßes Gift in der Kaffeeküche

Rauchen ist ungesund, Passivrauchen auch. Trotzdem wurde früher in Büros mächtig gequalmt. Vorbei. Zum Glück. Doch heute drohen neue Gefahren.

Kleiner Rückblick in den Dunstkreis der späten 80er-, frühen 90er-Jahre (es darf auch gerne in den Jahren davor sein, das tut nichts zu Sache): Stellen Sie sich bitte mal einen Büroarbeitsplatz zu jener Zeit vor. Das kann eine Firma sein, eine Behörde, eine Redaktion oder eine Werbeagentur. Morgens um 9 oder nachmittags um 3 trafen sich alle zum Meeting (das man damals noch Besprechung oder Sitzung nannte). Man redete über Themen, Probleme, Konzepte, Ideen, das konnte sich hinziehen. Und wenn man Pech hatte, waren acht der zwölf Beteiligten Dauerraucher; wenn man Glück hatte, waren es nur vier. Dann legte sich erst nach 20 Minuten ein müffelnder Grauschleier über den Raum und nicht schon nach zehn wie im ersten Fall. Spätestens nach 40 Minuten wähnte man sich im undurchdringlich-legendären Nebel von London.

Nein, das war nicht gut und gesund schon mal gar nicht, das ahnte man damals schon, auch und gerade nicht für diejenigen, die selbst nie auf die Idee gekommen wären, sich eine Kippe anzustecken. Deshalb wurde das Nichtraucherschutzgesetz erfunden, das sich natürlich auch auf den Büroalltag auswirkte. Ich will aber im Nachhinein nicht klagen über die Zumutungen der Vergangenheit, schon allein deshalb nicht, weil ich zu Beginn dieses Jahrtausends einmal zwei Wochen in Teheran verbracht habe, jener Stadt, von der man seinerzeit behauptete, dass in ihr eine Minute Atmen dem Qualmen von neun Zigaretten gleichkomme. Ich habe dort die ganze Zeit so wenig wie möglich geatmet, aber trotzdem vorsichtshalber darauf verzichtet, auszurechnen, wie viele Packungen das genau gewesen wären. Man will sich selber ja nicht verrückt machen.

Backende Kollegen als Risiko

Aber kommen wir in die Gegenwart. Heute ist es ja hierzulande so, dass man als Nichtraucher von seinem komfortablen Arbeitsplatz aus hinausschauen kann auf bedauernswerte und eigentlich sehr geschätzte Menschen aus seiner Abteilung, die draußen bei zwei Grad und Schneeregen fröstelnd in Hofeinfahrten herumstehen oder unter Minidächern Schutz suchen, weil es ihnen nicht gelungen ist, sich von ihrer Nikotinsucht zu lösen.

Trotzdem gibt es für die im Warmen keinen Anlass für Bedenkenlosigkeit. Denn von anderer Seite drohen nun neuzeitliche Risiken.

Eine britische Forscherin hat nämlich ganz neue Gefahrenquellen ausgemacht: Und das sind jene mutmaßlich wohlmeinenden Kolleginnen und Kollegen, die sich die Mühe machen, beim Einstand, zu Geburtstagen, Dienstjubiläen oder auch mal ganz ohne Anlass für das ganze Team herrlichste Nusskuchen, Käsetorten oder Hefezöpfe zu backen. Puddingteilchen oder Berliner Ballen vom Bäcker fallen übrigens unter die gleiche Problemlage.

Klingt alles lecker, ist aber schädlich, da zuckerhaltig und dick machend. Kollegiale Kuchenbüffets, so verstehe ich es, wären quasi das neue Passivrauchen. Natürlich hinkt der Vergleich, schließlich kann man den Kuchen ja auch ablehnen – läuft dann allerdings Gefahr als unhöflicher und ungeselliger Kauz zu gelten. Oder man müsste nach Ausflüchten aus der Kategorie „Lebensmittelunverträglichkeit“ oder „ärztlich verordnete Diät“ suchen, um die süße Offerte zurückzuweisen. Ich persönlich finde, diese Kuchendiskreditierung geht zu weit. Gerade hat eine Kollegin eine großzügige Lage von selbstgemachtem Hefegebäck verführerisch in der Kaffeeküche positioniert. Soviel Ungesundes müsste doch gerade noch tolerierbar sein.

