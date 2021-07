Jasis Woche: Ungelegte Eier

Hühnerhaltung im eigenen Garten ist im Trend – und soll auch gar nicht so schwierig sein. Doch wer baut eigentlich den Stall?

Wo war ich beim letzten Mal stehen geblieben? Ach ja, bei der Hühnerhaltung. Und beim Landleben. Sowas kann man auch in der Stadt praktizieren. Man muss nur ausreichend hohes und üppiges Grünzeug an den Rändern seines Balkons oder Gartens platzieren, damit man den Beton rundherum nicht sieht. Und zum echten Landleben gehören natürlich – eben – auch Hühner. Jeden Morgen (oder zumindest jeden zweiten, man sollte ja auch ein bisschen an den Cholesterinspiegel denken) ein Ei aus eigener Haltung zum Frühstück, das ist doch was Herrliches. Womöglich auch deshalb hat sich die Hühnerdichte in unserer Nachbarschaft vervielfacht. Außerdem haben in der Coronazeit viele ja ihre Hauptbetätigungsfelder nach Hause verlegt, da ist es dann auch einfacher, sich neben Job und Familie noch um den kleinen Viehbestand zu kümmern.

So ein paar Hühner im Garten, das wäre doch ganz gesellig, versuche ich meinem Mann die Idee schmackhaft zu machen. Nun, er und auch Sie als regelmäßige LeserInnen dieser Kolumne wissen, dass ich in dem landwirtschaftlichen Zweig des Obstanbaus nur überschaubares Talent gezeigt habe, aber mit Tieren, das kann ich versichern, kenne ich mich aus. Für Tiere habe ich ein Händchen. Schließlich beherbergen wir vier sehr betagte, erfreulich rüstige Katzen, deren ausgezeichneten Allgemeinzustand ich auch meiner guten Pflege zuschreibe. Und wer mit Katzen kann, sollte doch auch mit ein paar Hühnchen fertig werden. Wäre doch gelacht...

Ein verschmuster Hahn sucht ein neues Zuhause

Es kann kein Zufall sein, dass gerade jetzt bei uns am Ort ein besonders lieber, ja nahezu verschmuster Hahn ein neues Zuhause sucht. „Einen Hahn am Haus? Braucht kein Mensch und auch kein Huhn, jedenfalls nicht für mein Rührei. Und dann noch dieses unnötige Herumgekrähe“, winkt mein Mann mürrisch ab. Ich vermute, er fürchtet nicht nur potenziellen Ärger mit den Nachbarn wegen der Lärmbelästigung, sondern vielmehr das Risiko, tagtäglich bei Morgengrauen aus dem Schlaf gerissen zu werden und dann mit den Hühnern aufstehen zu müssen. „Ok, dann eben eine krähfreie Kommune“, lenke ich ein. Ja, ich weiß, mein Mann hat es nicht immer leicht mit mir.

Ich habe nämlich auch schon eine Vorstellung, wo er den Stall aufbauen könnte: in der lauschigen Ecke direkt neben dem putzigen Holzgerätehaus, an dem er seit einem Jahr herumplant – bisher rein abstrakt. Mehr als wahrscheinlich, dass die Hofläden mit den Bio-Eiern noch lange auf uns als Kunden zählen können...

