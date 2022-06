Jasis Woche: Unterwegs auf dem Problemrasen

Welcher Gartenbesitzer träumt nicht vom englischen Rasen, doch kaum einer hat ihn. Oder? Unsere Kolumnistin arbeitet jedenfalls gerade daran.

Als wir vor ein paar Jahren in eine Wohnung mit Garten zogen, haben wir die Outdoor-Aufgaben ein bisschen unter uns aufgeteilt. Ich erklärte mich damals spontan bereit, mich um die Beete zu kümmern. Das war im Nachhinein eine gute Entscheidung, in den Beeten wächst und gedeiht es prächtigst, was wahrscheinlich weniger mit einem bis dato restlos unentdeckten grünen Daumen, sondern vielmehr mit Glück und guten Grundvoraussetzungen zu tun hat.

Mein Mann zog damals quasi automatisch das Los des Rasenbeauftragten. Ein ungleich schwierigerer Job als meiner, wie sich inzwischen herausstellte, weshalb ich ziemlich froh bin, dass ich ihn nicht habe.

Im Gegensatz zu meinen anspruchslosen Stauden hat sich sein Rasen nämlich als launisch und lückenhaft erwiesen. Immerhin regiert er inzwischen wohlwollend auf die Pflegeoffensiven meines Mannes – zumindest vorübergehend. Nach ein paar Wochen beginnt er dann wieder zu schwächeln.

Das ist nicht schön, zumal man als Gartenbesitzer ja immer ein Idealbild vor Augen hat: den englischen Rasen – dicht und flauschig wie ein kostbarer Teppich, von sattem Grün, unkrautfrei und nahezu unverwüstlich. Man kann auf dieser britischen Erfindung eine Gartenparty mit hunderten von Gästen feiern, dutzende von Stehtischen darauf platzieren, Frauen in Pfennigabsätzen darauf herumstöckeln lassen. Es kann noch so viel Champagner auf ihm verschüttet werden, es dürfen noch so viele Krümel von Gurkensandwiches auf ihn bröseln. Es ficht ihn nicht an – trotz solcher Strapazen sieht er hinterher genauso aus wie zuvor. Nun gut, ich kenne aktuell niemanden, der noch freiwillig Pfennigabsätze tragen würde, und wir servieren auch nur sehr selten Champagner, stattdessen latschen wir eher in Gummistiefeln auf ihm herum und statt prickelnder Getränke tröpfelt Katzenpipi auf ihn.

Ab jetzt nur noch schwebend zu den Beeten

Aber ganz ehrlich, existiert außerhalb von Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen oder den Parkanlagen königlicher Landsitze ein solcher Idealrasen überhaupt? Sowas hat doch in Wirklichkeit niemand!? … Äh, doch. Das wissen wir. Weil man als Problemrasenbesitzer quasi reflex-, wenn nicht gar zwanghaft die Grashalmqualität bei anderen in Augenschein nimmt. Ich habe schon wildfremde, völlig arglose Leute damit nachhaltig irritiert, dass ich vor ihrem Grundstück stehenblieb und ungefragt Komplimente für ihr gepflegtes Grün auf sie herabregnen ließ.

Bei jeder Gartensendung, die wir im Fernsehen anschauen, sind wir erleichtert, wenn dort ein Rasenzustand auftaucht, der unserem ähnelt – meist ist er dann allerdings ein Fall für eine grundlegende Neugestaltung. Auf dem Kanal einer populären Gartenbloggerin habe ich mich neulich so lange in ein Foto gezoomt, bis ich tatsächlich ein paar gelbliche Stellen in ihrem hochgelobten Rasen entdeckte. Ich war restlos beruhigt.

Kürzlich hat mein Mann unseren Rasen wieder pflegegeboostert und nachgesät. Er sieht jetzt – für hiesige Verhältnisse (nicht für englische) – wirklich ganz ordentlich aus. Das soll auch möglichst so bleiben. Deswegen herrscht dort nun für alle Zwei- und Vierbeiner Betretungsverbot. Das ist das Ideal meines Mannes. Was allerdings bedeutet, dass ich genötigt bin, zu meinen Beeten künftig zu fliegen. Oder aber ich muss Kurse für Weitsprung belegen. In den Garten darf ich aber erst zurück, wenn ich mindestens sechs Meter schaffe ...

