Jasis Woche: Völlig ausgepowert durch den trockenen Januar

Unsere Autorin meint, dass das neue Jahr mit ehrgeizigen Anforderungen beginnt:. Aber „Low carb“ und Workouts sind ihr einfach zu anstrengend.

Es ist Januar. Immer noch. Er will einfach kein Ende nehmen. Womöglich kommt einem dieser Monat so besonders lang vor, weil er so viele Anforderungen an einen stellt. Und ich meine damit nicht die zahllosen finanziellen Transaktionen in Sachen Versicherung, Zeitschriftenabos, Mitgliedsbeiträgen und ähnlich Kontostandminderndes, die man zu Beginn eines Jahres regelmäßig zu bewältigen hat.

Nein, es geht vielmehr um das, was man früher mal als „gute Vorsätze“ kannte. Das waren meist so übersichtlich formulierte Ziele wie: ein bisschen abnehmen; mehr Sport treiben; nicht mehr ganz so viel Schokolade (oder Chips, hängt von der Vorliebe ab) essen; oder öfter mal auf Fleisch verzichten. Leute mit Drang nach größeren Herausforderungen nahmen sich vor, weniger fernzusehen und dafür mehr Bücher zu lesen oder die 20 Kilometer zur Arbeit künftig mit dem Fahrrad zurückzulegen. Menschen mit sehr konsequentem Naturell schafften es dann tatsächlich, ein Fitnessstudio von innen kennenzulernen und die Süßigkeiten-Abteilung im Supermarkt weiträumig zu meiden – zumindest eine Zeit lang. Nach ein paar Wochen stellte sich bei vielen erfahrungsgemäß Überdruss ein, bevor die Motivation ganz erlosch und man wieder zum gemütlichen Alltag zurückkehrte. Andere verschoben ihre Pläne erst in den Februar, dann auf einen ferneren Zeitpunkt im Jahr, um sie irgendwann ganz dem Vergessen anheimzugeben. Das ist natürlich sehr nachlässig, aber irgendwie auch sympathisch vertrödelt.

Doch gute Vorsätze sind ja sowas von gestrig. Heute wird sich nichts mehr vorgenommen, sondern direkt umgesetzt – und zwar dalli, dalli, sofort in diesem Monat – damit man ja nix aufschieben und anschließend verdrängen kann, sondern das junge, frische Jahr selbst ebenso runderneuert beginnt.

Bitte nicht zu viel Selbstoptimierung

Deshalb detoxen jetzt alle im trockenen und/oder rein pflanzlichen Januar, was selbstverständlich nichts mit der Wetterlage (sieht man ja schon, wenn man nach draußen guckt), sondern mit dem „Dry January“ (nix mit Alkohol) und dem „Veganuary“ (nix vom Tier) zu tun hat. Wem das noch nicht reicht, der kann sich dazu noch durch die endlosen Strecken von sehr karg aussehenden „Low carb“-Rezepten in den aktuellen Kochheften blättern und sich anschließend beim Workout-Programm aus den Frauenzeitschriften auspowern.

Ohne Zweifel, bestimmt ist das alles sehr gesund und gut. Für den Körper. Und für alles mögliche andere auch. Also ist an sich nichts dagegen einzuwenden. Aber mal ganz unter uns: Klingt das nach einem fröhlichen und entspannten Jahresstart? Und vor allem: Warum muss das alles auf einmal sein? Und andererseits: Weshalb nur so kurz?

Ich finde diesen hyperventilierenden Erfolgsdruck zur Selbstoptimierung übertrieben. Deswegen halte ich aus Gründen der besseren Laune und der persönlichen Nachhaltigkeit an den guten, alten Vorsätzen fest:

1. Ich schwänze keine Stunde meines Zumba-Kurses, jedenfalls nicht ohne vernünftigen Vorwand.

2. Ich esse seit 40 Jahren kein Fleisch – und bleibe natürlich auch 2023 dabei.

3. Und für „Low Carb“ habe ich ein eigenes Rezept entwickelt: Dick machende Reisbeilagen und vollmilchhaltige Snacks überlasse ich gern meinem Mann, ich esse dafür umso mehr „Low Carb“-kompatible Zartbitterschokolade. Und damit kann ich in jedem Fall im Januar schon mal anfangen.

