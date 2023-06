Lachs mit Radieschen, Mango und Avocado in nur 25 Minuten

Heute haben wir ein Rezept für Euch, dessen Zutaten ihr garantiert schnell bekommt - auch, wenn ihr es erst abends in den Supermarkt schafft.

Dieses Rezept gebe ich gerne weiter. Tatsächlich habe ich das auch schon einige Male - und zwar in meinem Supermarkt. Die Chance ist groß, dort kurz vor dem Abendbrot auf Bekannte zu treffen, die wie auf einer Kartbahn das Tiefkühlregal in Ideallinie umrunden. Allesamt auf der Suche nach einem Einfall, was man am Abend schnell kochen könnte. Wenn die Rast- und Ratlosen dann mit leeren Einkaufswagen, aber mindestens 20 km/h auf mich zusteuern, habe ich stets dieses Rezept parat. Denn sämtliche Zutaten bekommt man garantiert im Supermarkt, und ob man dafür Lachs und Mango frisch oder als TK-Ware verwendet, ist nicht entscheidend, beides verliert tiefgefroren nicht an Geschmack. Und bei TK-Mangos kann man sogar sicher sein, dass sie vollreif geerntet wurden.

25-MINUTEN-GEWÜRZLACHS MIT RADIESCHEN-SALSA

Zutaten für 4 Portionen:

250 g TK-Mango (siehe Tipp)

1 rote Zwiebel

1 reife Avocado

½ Bund Radieschen

1 Jalapeñoschote (für die Kinder separat lassen)

½ Bund Dill

Saft von 1 Limette

Salz, Pfeffer

1 TL edelsüßes Paprikapulver

1 TL Knoblauchpulver

1 TL gemahlener Kreuzkümmel

4 Lachsfilets (ohne Haut, à ca. 150 g)

2 EL Öl

1–2 EL Ahornsirup

Für die Salsa Mango leicht antauen lassen. Inzwischen Zwiebel schälen und fein würfeln. Avocado halbieren, Stein entfernen, Fruchtfleisch aus den Schalen lösen und ebenfalls klein würfeln. Radieschen putzen, waschen und in dünne Scheiben schneiden oder hobeln. Jalapeño halbieren, entkernen, waschen und sehr fein würfeln. Dill waschen, trocken tupfen und fein hacken. Mango in kleine Würfel schneiden. Alle vorbereiteten Zutaten (bis auf die Jalapeño, wenn Kinder mitessen) mit Limettensaft mischen und mit Salz und Pfeffer würzen, kalt stellen. Für den Gewürzlachs Paprika, Knoblauchpulver, Kreuzkümmel, Pfeffer und Salz mischen und den Lachs damit rundherum würzen. Öl in einer großen Pfanne erhitzen und Lachs darin unter einmaligem Wenden ca. 8 Minuten braten. Lachs mit Ahornsirup bestreichen und 1–2 Minuten weiterbraten, so dass der Sirup leicht karamellisiert. Salsa noch einmal abschmecken. Mit dem Lachs servieren.

Zubereitungszeit ca. 25 Minuten

Pro Portion ca. 31 g E, 28 g F, 16 g KH, 440 kcal

Tipp: Wenn ihr reife Mangos bekommen, könnt ihr für das Rezept natürlich genauso gut auch eine frische Frucht verwenden. TK-Mango bringt hier vor allem den praktischen Vorteil, dass ihr Fruchtfleisch garantiert vollreif und bereits „filetiert“ ohne Schale und Kern ins Haus kommt. Außerdem hat sie durch das Einfrieren und Auftauen eine sämig-weiche Konsistenz, sodass die Salsa in kürzester Zeit perfekt bereitsteht.

