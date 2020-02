Lacke sind seine Macke – der BVB ist daran nicht unschuldig

„Lackaffe.“ Für viele wäre diese Bezeichnung eine Beleidigung. Nicht jedoch für Thomas Grüner. Der 58-Jährige zuckt nur mit den Schultern, wenn man ihn scherzhaft so nennt. Solange man ihm nicht unterstellt, er sei ein Schickimicki, hat er kein Problem damit. Schließlich ist Lack sein Leben.

Eine mögliche Zutat für Lacke: Nachleuchtpigmente. Eignen sich gut etwa für Feuerwehrhelme. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Der Dortmunder hat nicht nur eine Lack-Firma, sondern darüber in einer ehemaligen Wohnung, auch ein Lack-Museum. Wenn der Besucher die Treppe emporsteigt, sticht ihm der Geruch von Lösungsmittel in die Nase. Das ist ein wichtiger Bestandteil von Lack, der ihn nicht nur gut trocknen lässt, sondern auch die Verlaufseigenschaften beeinflusst, erklärt der Experte.

„Lacklaboranten sind leidenschaftliche Köche“

Zudem gehört zu jedem Lack-Rezept Bindemittel und Farbpigmente. Dann gibt es wie in der Küche noch „Gewürze“, die ein Lacklaborant hinzufügt. „Lacklaboranten sind oft leidenschaftliche Köche“, so Grüner. Er möchte mit dem Museum nicht nur, dass die Lack-Herstellung mehr wertgeschätzt wird, sondern auch junge Frauen und Männer für diesen Beruf begeistern.

Der Kurator Volker Bach (l.) und Thomas Grüner zwischen vielen Mahnungen von Lackfirmen, die einen schmunzeln lassen. Früher drückte man sich sehr höflich aus, um ein paar Münzen einzutreiben. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Er selbst war als Schüler faul. „Stinkfaul“. Der BVB brachte ihn zum Lack. Und das kam so: Seine Noten waren in der zehnten Klasse alles andere als rosig. „Meine Mutter hatte eine gute Idee: Für jede Zwei durfte ich zu einem Auswärtsspiel von Borussia.“ Und siehe da, der Realschulabschluss wurde dann doch noch ganz ansehnlich. Und mit ihm konnte er eine Lehre als Industriekaufmann in einer kleinen Lackfirma beginnen. „Da hat man alles machen müssen.“

Der Oldtimer-Fan dachte an den Ami-Schlitten Cadillac

Später hatte er die Idee, dass man Lack nicht nur in Riesenmengen verkaufen könnte. Der Kunde benötigt schließlich auch mal nur ganz wenig – und genau diese Nachfrage bedient er heute mit seinem Unternehmen „Kaddi Lack“. Auf den Namen kam der Oldtimer-Fan über den Ami-Schlitten Cadillac.

Wenn man an ein Auto denkt, wird sofort klar: „Lack erfüllt zwei Dinge: Schutz und Schönheit.“ Aber es gibt natürlich noch andere Einsatzgebiete. Lack braucht man für Häuserfassaden und -wände. Brillengestelle werden lackiert, genauso wie Gitarren. Im Museum ist ein Modell einer Windkraftanlage zu sehen – auch dafür benötigt man Lack. In der Höhe und bei der Windgeschwindigkeit gleiche ein Regentropfen einem Geschoss, so Grüner. „Daher müssen Rotorblätter hochwertig beschichtet sein.“

Industrielack ist natürlich kein Naturprodukt, es ist und bleibt Chemie. Aber er trage trotzdem zum Umweltschutz bei, betont Grüner. Denn Lack mache haltbar. Zurzeit werde in der Branche an selbstheilendem Lack gearbeitet, der bei kleinen Schäden eine Reparatur überflüssig macht. Interessant wird das etwa für Offshore-Windparks.

Mit dem Museum will Grüner jedoch nicht nur in die Zukunft schauen, sondern das bewahren, was die Lack-Industrie ausmacht. So zeigt er historische Maschinen, wie das Steinschlagprüfgerät, mit dem man feststellen kann, ob ein Autolack dem auf der Straße hochgewirbelten Kies standhält. Oder die Mohr-Westphalsche-Waage, mit der man die Dichte von Flüssigkeiten ermittelt.

Ein Sammler von historischen Geräten

Solche Dinge hat Grüner schon immer gesammelt. Dann lernte er eines Tages Volker Bach kennen. Der heute 73-Jährige hat einst in einer Firma gearbeitet, die Aufsteller und Vitrinen für Museen hergestellt hat. Für Grüner baute er einen Schaukoffer für Lackmuster. Dann sah Bach eines dieser alten gesammelten Schätzchen beim Lackexperten und sagte: „Daraus können Sie ein Museum machen.“

Aus der launigen Bemerkung wurde Realität. „Er hat mich überzeugt, dass ich es wollte“, sagt Grüner lachend. Vor rund zehn Jahren haben sie eröffnet. 50 Leute zählen heute zum Förderverein, der das Museum ehrenamtlich betreut. Für die Ausstellungsstücke fährt Volker Bach mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge zu Firmen, die sich auflösen. Ein Siegelstempel aus der Gründungszeit einer Lackfirma von 1871 liegt ihm besonders am Herzen.

Weitere Stempel stammen von der Mülheimer Lackfabrik, mit denen noch bis 2012 die Dosen gekennzeichnet wurden, etwa mit den Wörtern „bleioxidfrei“ und „hellgrau“. Farben spielen beim Lack eine große Rolle – von Azurblau bis Zinnober. Es werden auch Nachleuchtpigmente untergemischt. So kann man in dunklen Parkhäusern Streifen sichtbar machen, die zum Notausgang führen.

Ein Buch für schöne Töne: eine alte Farbtonkarte. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Die meisten der rund 7000 Lack-Exponate sind gespendet, 1500 sind in der Ausstellung zu sehen. Darunter sind rund 100 Jahre alte Mahnungen, mit denen Lackfirmen so unterwürfig fällige Münzen einforderten, dass sich der Unternehmer Grüner darüber amüsiert: „Gestatten Sie uns gütigst, Ihre Aufmerksamkeit auf den Stand ihres werten Contos in unseren Büchern hinzulenken. . .“ Statt verschwurbelte Wörter zu schreiben, redet der „Lackaffe“ bei Verzug lieber Klartext: „Ich rufe beim Kunden an.“

>> Das liebste Ausstellungsstück

Wie ein edles Buch sieht das liebste Ausstellungsstück von Thomas Grüner aus. Auf den Seiten stehen jedoch keine Buchstaben, es sind glänzende Farben zu sehen. Filzbezogene Seiten schützen die Töne. Es handelt sich um eine besondere Farbtonkarte. Dem Museumsleiter gefällt, mit welchem Anspruch die Lack- und Farbenfabrik Ewald Dörken aus Herdecke um vermutlich 1910 ihre Nitrolacke dem Kunden gezeigt hat. „Da hat man sich so viel Mühe gegeben.“

Drehbrückenstraße 13, Dortmund. Nur im Rahmen von Gruppen-Führungen, 5 € pro Person, maximal elf Leute. Anmeldung unter Tel. 0231 - 8 64 33 27, industrielack-museum.de