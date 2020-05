Mehr als Blumen: In der Gruga gibt’s Botschaften aus Bronze

Das Reh war als Erstes da. Die Bronzefigur von Fritz Paul Zimmer steht im Rosengarten des Essener Grugaparks, der vor über 90 Jahren als „Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung“ eröffnet wurde. Golden sind die Ohren des Rehs, so viele Menschen haben es bereits einmal streicheln müssen. Auch wenn im Park zurzeit die Corona-Regel gilt: Abstand halten! Bei der Kunst heißt es: Anfassen erlaubt. „Im Museum dürfen sie das nicht“, nennt Kuratorin Julia Ruether einen Unterschied zu Ausstellungen unter freiem Himmel.

Beliebt bei den Besuchern, aber nicht bei der Kuratorin: „Tänzerin " (1953) von Walter E. Lemke. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Den Publikumslieblingen, darunter auch die „Tänzerin“ (1953) von Walter E. Lemcke am Eingang der Orangerie, schenkt die Kunsthistorikerin mit einem Doktor in Germanistik nur einen kurzen Blick.

Zu glatt, zu dünn erscheint ihr die Tänzerin, die ans Ballett erinnert, aber barfüßig und mit Pferdeschwanz eher dem modernen Tanz zugeneigt zu sein scheint. Wenn überhaupt, dann schaut Julia Ruether ihr direkt ins Gesicht, weil es nicht naturalistisch, sondern mit den angedeuteten Augen und Brauen abstrahiert dargestellt ist.

Künstler mit Haltung

Dass sich Lemcke damals dem Nationalsozialismus angepasst und Adlerplastiken angefertigt hat, ist für Julia Ruether ein weiterer Grund, sich lieber Künstlern mit mehr Haltung zuzuwenden.

Etwa Hermann Blumenthal.

Bereit, sich gegen das System zu erheben: „Florentiner Mann“ (1937) von Hermann Blumenthal. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Sein „Florentiner Mann“, den der gebürtige Essener 1937 in Italien schuf, steht nicht, wie es im Dritten Reich üblich war, heroisch da. Er hockt auf den Knien. Aber die Füße sind angespannt, die Zehen drücken sich gegen den Boden, als ob er gleich aufstehen würde. „Er will sich aufrichten – gegen das System“, so Julia Ruether und ergänzt: „Ich finde Blumenthal genial.“ Auch aus heutiger Sicht sei die Vollplastik schön anzusehen. Doch die Zeit ihrer Entstehung, die faschistische Zeit, mache sie erst richtig besonders. „Damals brauchte man Mut dazu.“

Ungewöhnlich ist auch: „Großer Adam“ (1953). Er lässt nur wenige Schritte weiter in der Nähe des Orangerie-Eingangs den Betrachter hinaufblicken. 3,35 Meter misst dieser ungelenk wirkende Riese, der so gar nicht zum athletischen Ideal passt. Gerhard Marcks, ein Freund von Blumenthal, hat ebenfalls seinen eigenen individualistischen Stil verfolgt. Julia Ruether: „Er war in der Nazi-Zeit verpönt.“ Den beiden Männer-Figuren ist eine Frau zur Seite gestellt: Der Kontrast könnte kaum größer sein, so klassisch und überschlank wirkt „In Wind und Sonne“ von Fritz Klimsch von 1936, der systemkonform arbeitete.

Kunst im Park ist etwas anderes als Kunst im Museum. „Großer Geist“ (1971/73) von Alfred Hrdlicka scheint aus dem Grün herauszuwachsen. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Im Grugapark stehen zwar besonders viele Werke aus den 30er-Jahren, aber auch die anderen Jahrzehnte sind jeweils vertreten. Angefangen bei Milly Stegers „Jungfrau“ aus Sandstein von 1905, dann Georg Kolbes „Große Badende“ aus Bronze von 1914 bis zu Johannes Brus’ „Zwei Pferde“ aus Beton von 2007. Insgesamt 44 Plastiken und Skulpturen befinden sich im Park, drei weitere, die zur Gruga gehören, kann man auf dem Essener Moltkeplatz entdecken.

Und was sagt der Gärtner zur Kunst?

Julia Ruether muss als Kuratorin nicht wie im Museum den Platz für die Kunst in Räumen und an Wänden finden, sondern zwischen Stauden und Rhododendren. So scheint sich die Figur „Großer Geist“ (1971/73) von Alfred Hrdlicka nicht nur aus der Marmorsäule zu befreien, sondern auch aus dem Grün herauszuwachsen.

Wenn sich Julia Ruether über eine neue Leihgabe freuen darf, geht sie im Park spazieren und sucht sich mögliche Standorte aus. Dann unterhält sie sich mit dem Parkleiter, ob die Lage aus Gärtner-Sicht günstig ist. Schließlich sollte sie auch noch dem Künstler gefallen.

Kuratorin Dr. Julia Ruether mit „Imploded Pyramid“ (2002) von Ewerdt Hilgemann, dem „Luftschmied von Amsterdam“. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Auf dem Rasen am Lindenrund steht eine der neueren Plastiken: „Imploded Pyramid“ (2002). Makellos war die Pyramide aus gebürstetem Edelstahl, zu makellos. „Ewerdt Hilgemann lässt perfekte, riesige Würfel, Pyramiden und Quader in Edelstahl schweißen und mit einem Ventil versehen. Daran schließt er eine Vakuumpumpe an und lässt die Giganten langsam implodieren“, erzählt Julia Ruether fasziniert von dem Mann aus Witten, der heute in den Niederlanden arbeitet. „Der Künstler, der tonnenschweren Edelstahlkörpern die Luft wegsaugt, wird auch der ,Luftschmied aus Amsterdam’ genannt.“

Von weitem sichtbar ist „Orion“ (1987) auf der Kranichwiese. Brigitte Matschinsky-Denninghoff und Martin Matschinsky haben das Sternenbild auf die Erde geholt. Das Werk scheint die Gesetze der Schwerkraft aufzuheben, schließlich müsste die 6,40 Meter hohe, sich zum Boden neigende Plastik nach vorne kippen. Zugleich reflektiert der Chromnickelstahl die Sonne – und lässt das eigentlich Schwere sehr leicht wirken.

>> Der Grugapark

Es gibt keine Kunst-Übersichtskarte. Der Katalog zur Sammlung wird überarbeitet. Im Internet werden Werke und Standorte genannt: grugapark.de/kunstwerke.html

3500 Besucher dürfen derzeit in den Park. Es gelten die Corona-Abstandsregeln. In Gebäuden mit Mundschutz. Haupteingang: Messeplatz. Info: grugapark.de

Mehr Kunst unter freiem Himmel.