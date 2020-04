Dirk Roßmanek hat in seinem Leben schon manchen Therapeuten kennengelernt. Sie alle wollten ihm helfen, bei dem einen lief es für ihn besser, beim anderen wiederum weniger erfolgreich. Einen Durchbruch, eine spürbare Verbesserung, konnte der 52-Jährige aber nie feststellen.

Wenn er über seine lange Reise mit einigen Höhen, aber vielen Tiefen spricht, dann kann er ruhigen Gewissens sagen: „Meine besten Therapeuten stehen draußen auf der Wiese.“ Denn mit Freddy und Mary schaffte Roßmanek, was er sich erhofft hatte: Nach qualvollen Jahren mit Depressionen und Born-out ging es dem gelernten Bürokaufmann nach und nach besser. Im Rückblick macht er das an den beiden Eseln fest, die seit 2013 auf einer Wiese neben seinem Haus in Hünxe stehen.

Teilnahmslos, stur und etwas bockig

„Sie haben eine gewisse Kraft“, sagt er über die beiden Tiere, die auf den ersten Blick allerdings eher teilnahmslos, stur und etwas bockig wirken. Diese Eigenschaften klingen nicht sonderlich erbaulich, doch die stoische Ruhe, die die beiden Esel ausstrahlen, hat Roßmanek geholfen. „Man sagt: ‚Einem Pferd befiehlt man, mit einem Maultier diskutiert man – einen Esel bittet man‘“, erzählt er über die Arbeit mit den beiden. Genau darin kann das Erfolgsrezept für seine eigene besondere Therapie liegen. Das klingt erstaunlich.

In der Ruhe liegt die Kraft. Und stoisch sein, das kann so ein Esel. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Negative Gedankenspirale stoppen

Für Martha Ploczicki ganz und gar nicht. Die 37-Jährige ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Reittherapeutin. Sie bietet tiergestützte Psychotherapie mit Pferden an und weiß daher um Einfluss und Wirkung von Tieren bei psychischen Erkrankungen. Zwar sei von der Wirkung eines Pferdes nicht auf die eines Esels zu schließen. Grundsätzliches aber gelte für viele Arten der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier. „Der Mensch bekommt von einem Lebewesen eine Reaktion auf das, was er tut. So kann eine negative Gedankenspirale gestoppt werden“, sagt sie.

Zudem fordere der Umgang mit derart sensiblen Tieren – wie zum Beispiel Pferden oder Eseln – Klarheit und Struktur. Dirk Roßmanek weiß das: „Alles, was man mit ihnen macht, muss man mit Ruhe machen. Und es ist übergroße Vorsicht, die man beim Training und beim Lernen mit ihnen berücksichtigen muss.“ Diese Ruhe hat ihm gut getan. Er hatte damit eine neue Aufgabe gefunden, konnte sich mit ihr immer mehr und besser anfreunden. Was er tat, zeigte Wirkung. Bei den Eseln-- und schließlich auch bei ihm. Denn ihm ging es spürbar besser.

Spazierengehen mit Hindernissen

Freddy und Mary gehören seit 2013 zu seinem Alltag, doch immer noch löst es gelegentlich Befremden aus, wenn er mit den beiden spazieren geht. Viele wollen die Esel streicheln, andere sprechen ihn an, fragen, wie er zu den – zugegeben – etwas ungewöhnlichen Alltagsbegleitern gekommen ist. Andere wiederum sind unbeteiligt, können aber dennoch unwissentlich Einfluss auf das Verhalten der Tiere nehmen. „Wenn ich mit den beiden einen Spaziergang mache, und ein Fußgänger spannt seinen Regenschirm plötzlich auf, dann darf das die Tiere nicht erschrecken.“

Die Tiere freuen sich

Zwar ersetze der Geduld fordernde Umgang mit den Eseln allein noch keinen Therapeuten, aber Martha Ploczicki kann nachvollziehen, warum Dirk Roßmanek Freddy und Mary als solche bezeichnet. „Die Tiere freuen sich, dass man sich mit ihnen beschäftigt. Ganz egal, wie man aussieht oder ob man gerade etwas Besonderes auf der Arbeit geleistet hat.“

Und gleichwohl der 52-Jährige die beiden als „Therapeuten“ bezeichnet, eines wird immer sicher sein, das verspricht die Reittherapeutin: „Von den beiden wird niemals einer eine unangenehme Frage stellen.“

Das ist ein Artikel aus der Digitalen Sonntagszeitung – jetzt gratis und unverbindlich testlesen. Hier geht’s zum Angebot: GENAU MEIN SONNTAG