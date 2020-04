Osterspaziergang: Darf ich wagen, Arm und Geleit anzutragen?

Die Schuhe zubinden, die Jacke zuknöpfen, vielleicht noch Regenschirm oder Sonnenbrille schnappen, und los geht es zu einem kleinen Spaziergang durchs Stadtviertel. Es gibt wohl kaum eine spontanere, kaum eine demokratischere Art, sich fortzubewegen -- schließlich braucht man weder Funktionskleidung, Sportschuhe oder weitere Hilfsmittel dazu. Auch der Zeitpunkt ist nicht wichtig. Spazierengehen ist immer möglich, für jeden, jetzt und sofort – mit Einschränkungen (siehe Infokasten unten rechts) sogar in Zeiten der Pandemie.

Auch wenn die meisten Spaziergänger es nicht wissen – sie stehen, oder gehen, dabei in einer langen Tradition, die bis in die italienische Renaissance zurückreicht, und zwar wortwörtlich. Denn das vermeintlich urdeutsche Wort Spazieren stammt vom italienischen Wort „spaziare“, das soviel bedeutet wie „sich ergehen“, „den Raum durchschreiten“. Anders als den erst viel später aus dem Französischen entlehnten „Flanieren“ oder „Promenieren“ sieht man dem Wort „Spazieren“ die Herkunft aber nicht mehr an – genauso wenig der Tätigkeit selbst. Erging sich früher der Fürst im Garten seines Palazzos, so spazieren wir also heute ganz selbstverständlich über die Bürgersteige und durch die Grünanlagen unserer Stadt.

Gehgeschwindigkeit entspricht unserem Auffassungsvermögen

Doch warum sollte man per pedes gehen, und nicht per Rad, Rollschuh, Skateboard oder Moped durch die Gegend brausen? Für den Leipziger Spaziergang-Forscher Bertram Weisshaar ist die Antwort sonnenklar: „Die Wahl des Verkehrsmittels hat wesentlichen Einfluss auf unser Bild von der Welt – Gehen ist die uns angeborene Fortbewegungsart. Diese Geschwindigkeit entspricht unserem Auffassungsvermögen. Zugleich nehmen wir dabei den durchschrittenen Raum mit allen Sinnen wahr“.

Beim Waldspaziergang inmitten von Grün die Gedanken schweifen lassen – das hat schon Goethe gern getan. Foto: ollo / Getty Images

Der kurze Törn im eigenen Viertel kann dabei schnell zur Entdeckungstour werden: „Eine überraschende Beobachtung oder Begegnung kann sich auch im nahen Wohnumfeld, schon direkt vor der Haustüre ereignen“, so die Erfahrung von Weisshaar, der nicht nur als Autor von Büchern wie „Einfach losgehen“, sondern auch als Spaziergang-Coach den Menschen das Gehen in der Stadt nahebringt.

Letztlich hat das Spazierengehen immer auch mit dem Augenblick zu tun, mit Spontanität. Den Prototyp einer plötzlichen Entscheidung zum Losspazieren setzte der Schriftsteller Robert Walser im Jahr 1917 an den Beginn seiner Erzählung „Der Spaziergang“: „Ich teile mit, daß ich eines schönen Vormittags, ich weiß nicht mehr genau, um wieviel Uhr, da mich die Lust, einen Spaziergang zu machen, ankam, den Hut auf den Kopf setzte, das Schreibzimmer verließ, die Treppe hinunterlief, um auf die Straße zu eilen“.

Berühmte Literaten wie Goethe liebten das Lustwandeln im Freien

Schon zuvor gab es viele berühmte literarische Spaziergänger, etwa Johann Wolfgang von Goethe oder Adalbert Stifter, deren Sinn für das Lustwandeln im Freien auch in vielen Texten Niederschlag fand. So spaziert Werther, also der empfindsame Held aus Goethes Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers“, zu den Lieblingsplätzen in der Natur, und berichtet darüber schwärmerisch in seinen Briefen. Im „Faust“ findet sich sogar ein ganzer Akt mit der Überschrift „Spaziergang“, verbunden mit der Regieanweisung: „Faust in Gedanken auf und ab gehend.“ Bei Adalbert Stifter ist es die Figur des „Waldgängers“, eines kauzigen Alten, der bei seinen Streifzügen durch die Botanik Moose, Schmetterlinge und Steine sammelt.

Die Begeisterung der Dichter und Denker für das Ausschreiten vor der Tür reicht sogar noch viel weiter zurück, weiß Peter Philipp Riedl, der sich in einem Sonderforschungsbereich der Universität Freiburg mit „Urbaner Muße um 1800“ und dem Phänomen der „Flanerie in der deutschen Literatur“ beschäftigt: „Das hat eine Tradition, die bis in die Antike zurückreicht. Ich erinnere nur an die sogenannten Peripatetiker, die sich der Lehre des Aristoteles verpflichtet fühlten. Sie sollen beim Spazierengehen durch die ,Wandelhalle’, dem Peripatos, philosophiert haben.“

Grundsätzlich wolle man beim Spazierengehen ja nicht rasch ein Ziel erreichen, also von A nach B hetzen, so der Literaturwissenschaftler: „Man geht selbstzweckhaft, um des Gehens willen, entschleunigt und mit einem ganz eigenen Rhythmus, der die Sinne zu schärfen vermag“. Das biete dann Raum für Betrachtungen, die auch in Literatur umgemünzt werden könnten. Nicht zuletzt lasse sich damit aber auch die Laune aufbessern. Das zeige schon ein Blick in die Kulturgeschichte: „Früher galt Spazierengehen als ein wichtiges therapeutisches Mittel gegen Melancholie“. Kein Wunder also, dass auch schon Goethes Faust seine innere Unruhe mit einem Fußmarsch bekämpft, und wieder Hoffnung schöpft. Die Anfangsverse seines Osterspaziergangs vor den Toren der Stadt sind klassisches Bildungsgut: „Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, Durch des Frühlings holden, belebenden Blick, Im Tale grünet Hoffnungs-Glück ...“

Was man auch als eine Form der „produktiven Einsamkeit“ der Künstler und Literaten verstand, war aber von Anfang an nicht für jeden etwas. Für die meisten Menschen, vor allem in der Stadt, war der Spaziergang ein regelrechtes Gemeinschaftsritual, das etwa sonntags zusammen mit Freunden oder Verwandten praktiziert wurde.

Im späten 20. Jahrhundert galt Spazieren als untergehende Form der Bewegung

Im späten 20. Jahrhundert schien der Spaziergang zeitweise schon fast zur bedrohten Art zu werden, so diagnostizierte kurz vor der Jahrtausendwende ein besorgter Autor in der Zeitschrift „Merkur“, man habe es mit einer „untergehenden Form der Bewegung“ zu tun. Denn das langsame vor sich hin schreiten, in Gedanken versunken, kollidiere immer stärker mit dem Lebenstempo der Menschen. Jogging, Fitnessübungen und erst recht Hochleistungssport einerseits, aber auch die Dauerberieselung durch mobile Medien begannen sich in den Alltag zu drängen — angefangen beim Walkman, heute natürlich längst ersetzt durch das per Klettband am Joggingdress befestigte Smartphone.

Für die Flaneure des 18. und 19. Jahrhunderts wäre das geradezu undenkbar gewesen -- Langsamkeit machte für anfangs adeligen, später auch bürgerlichen Spaziergängern den wahren Luxus aus. Einer zeitgenössischen Anekdote zufolge führten manche Spaziergänger zur Betonung dieser Tatsache nicht einen Hund, sondern eine Schildkröte spazieren.

Gehen um des Gehens willen: Der Strandspaziergang braucht kein Ziel – nur Ruhe. Foto: TonyFeder / Getty Images

Bald wurde das Flanieren dann auch eine Art Protest gegen die Beschleunigung der industrialisierten Welt: „Um 1900 gewinnt der Flaneur – und im Laufe des 20. Jahrhunderts zunehmend auch die Flaneuse – allein schon deswegen eine große Bedeutung, weil im Zuge der Industrialisierung Städte und Metropolen rasant wuchsen“, so Muße-Forscher Peter Philipp Riedl von der Uni Freiburg. Das habe nicht wenige Verwerfungen mit sich gebracht: Hektik, Beschleunigung, Enge, auch Ausbrüche von Seuchen. „Autoren wie Charles Beaudelaire oder Walter Benjamin setzten dagegen mit ihren literarische Erkundungen, bei denen flanierend die Stadt wie ein Buch gelesen wurde, einen gewissen Gegenakzent“.

Bedroht wurde das Spazierengehen aber auch durch die Verdrängung des Fußgängers in der autogerechten Stadt. An der Wiederentdeckung des Spaziergangs waren deswegen nicht ganz zufällig die Sozialwissenschaften beteiligt: Die Unwirtlichkeit der modernen Großstadt weckte schon Mitte des 20. Jahrhunderts die Einsicht, dass man Stadtviertel nicht nur am Reißbrett und am Modell planen sollte.

Der französische Soziologe Michel de Certeau kritisierte in den 1980er Jahren die „göttliche“ Perspektive der Wissenschaft, bei der die Stadt aus der Distanz zu einer Art leblosen, abstrakten Gebilde wird: „Wer sich auf die Spitze des World Trade Centers begibt, ist dem Griff der Stadt enthoben -- es ist aber schwierig, nicht abgehoben zu sein, wenn man sich so hoch hinauf begibt.“ Stattdessen empfahl er in seinem Klassiker „Die Kunst des Handelns“ das Gehen in der Stadt als beste Forschungsmethode, um den Alltag im Stadtraum verstehen zu können.

An der Gesamthochschule Kassel wurde etwa zur selben Zeit das Gehen sogar zu einer eigenen Wissenschaft erhoben -- die Promenadologie, sprich: Spaziergangswissenschaft. Für angehende Urbanisten – also Stadtplaner – gehören Stadtspaziergängen inzwischen zu einer bewährten Methode, die Umwelt anders wahrnehmen zu können: etwa die Erfahrung, zu Fuß viel befahrene Straßen zu überqueren, sich auf engen Fußwegen zu schlängeln oder sich durch monotone, zubetonierte Stadtzentren zu bewegen.

Der Ausnahmezustand könnte der Kunst des Spazierengehens neuen Auftrieb verschaffen

Vielleicht sorgt aber auch alleine das Gehen selbst schon dafür, unser Gehirn effizienter zu nutzen, bessere Einfälle zu haben? „Die Evolutionsbiologen vermuten, wir Menschen hätten nicht ein derartiges Gehirn und Denkvermögen, hätte uns die Evolution nicht den aufrechten Gang geschenkt“, berichtet der freiberufliche Promenadologe Bertram Weisshaar, selbst ein Absolvent der Kasseler Hochschule. „Insofern müsste man Denken und Gehen als Eins auffassen – eben als Denkengehen“. Der Philosoph Nietzsche habe es sogar noch zugespitzt: Man solle überhaupt nur jenen Gedanken vertrauen, die im Gehen geboren wurden.

Zum Glück ist es selbst in Zeiten des Ausnahmezustandes den Menschen in Deutschland fast überall gestattet, sich zumindest zeitweise an der frischen Luft die Beine zu vertreten – und die Lust dazu ist natürlich in den letzten Wochen sicherlich deutlich gewachsen. Das könnte am Ende nicht nur der Kunst des Spazierengehens neuen Auftrieb verschaffen, sondern auch den einen oder anderen Geistesblitz verursachen, hofft Peter Philipp Riedl: „Wenn man allein spazieren geht oder gehen muss, dann bietet sich zumindest die Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob unser ständiges ,Höher, Schneller, Weiter‘ um jeden Preis eine Lebensform ist, die wirklich alternativlos sein muss. Spazierengehen kann so auch eine politische Dimension gewinnen.“