Chefs & Butchers in Essen-Werden können nicht nur Fleisch zubereiten: Auch der Fisch des Tages mit Winterspargel gefällt.

Mahlzeit Speisen mit Stil: Chefs & Butchers in Essen-Werden

Essen. Die Restaurant-Kritik: Chefs & Butchers im Löwental in Essen-Werden ist das kleine Schwarze unter den neuen Restaurants: edel und raffiniert.

Uns fallen sofort die beleuchteten Schwarz-Weiß-Porträts auf – von einem Mann mit weißem Bart. Wir rätseln, ob das der jüngere Bruder von Hollywood-Urgestein Sean Connery ist? „Ein Stammgast“, antwortet die Kellnerin. Die Fotos aus dem Studio von Heike Kölbl nebenan werden immer mal wieder ausgetauscht bei „Chefs & Butchers“ – so der Name des Restaurants im Löwental in Essen-Werden.