Tops: Mickie Krause wird 50 – und auch sonst wird’s wimmelig

Um Wimmels Willen: Das Such-Buch des neuen Ruhrgebiets lenkt die Perspektive der Region mit viel Humor weg von der Glückauf-Folklore und hin zu einem Wandel durch Kultur und Natur. Graf Koks lässt grüßen! Wir haben exklusiv für die digitale Sonntagszeitung einen Blick ins neue Wimmelbuch der Ruhr-Kultur geworfen.

Sich verstehen auch ohne Worte – Gehörlose haben es in der Coronakrise besonders schwer. Weil die Menschen einen Mundschutz tragen, ist Lippenlesen kaum möglich. Wie sich die Betroffenen mit Gebärdensprache und noch mehr Mimik helfen, haben wir in Dortmund erfahren.

Atze ätzt und Mickie feiert

Ex-Musicalstar knetet nun Rücken – Lutz U. Flöth sang in den 70ern und 80ern im Musiktheater zahlreiche Hauptrollen, seit 2007 arbeitet er als Chiropraktiker. Anfang des Jahres hat er seine Praxis in Gelsenkirchen eröffnet. Wir haben ihn besucht.

Heike Ritter-Hintz fertigt in Bochum individuellen Schmuck, der an Geburtsarmbänder erinnert – unsere Moderserie. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Atze geht in die Luft – Auch Comedian Atze Schröder leidet unter der Pandemie. Er tritt mit seinem Programm kurzerhand in Autokinos auf. Wir haben mit dem Ruhrpott-Original auf dem Flughafen Essen/Mülheim gesprochen. Da lästert er ganz schön ab über die abgewrackten Promikollegen...

Zehn nackte Friseusen gibt es bei ihm nur auf der Bühne: Mickie Krause lässt sich gern am Ballermann feiern – genauso gern lebt er zurückgezogen. An diesem Sonntag wird er 50 Jahre alt. Für seine Texte schämt sich der vierfache Familienvater aus dem Münsterland kein bisschen. Ein Porträt.

Spannendes Urlauber-Thema: Die türkische Regierung beschwert sich über die deutsche Warnung vor Urlaubsreisen in die Türkei – gleichzeitig reagiert sie aber auf steigende Corona-Zahlen mit neuen Beschränkungen.

Spannendes Politik-Thema: Die chinesische Regierung arbeitet an einer systematischen DNA-Datenbank seiner männlichen Bevölkerung. Ein Projekt, das Straftäter hinter Gitter bringen soll – aber auch zur Unterdrückung von Dissidenten missbraucht werden kann.

Reise-Reportage aus dem Harz

Den kleinen Bruder des Eiffelturms findet man im Harz: Vom Josephskreuz in Stolberg, das zu den unbekannteren Zielen des Nationalparks zielt, lässt sich die Landschaft drumherum am besten überblicken. Der Ort in Sachsen-Anhalt gehört zu den schönsten Fachwerkstädten Deutschlands, gäbe eine prächtige Märchenfilmkulisse ab. Unsere Reise-Reportage.

10. Hochzeitstag: Victoria und Daniel in Schweden. Foto: E-PRESS PHOTO.COM

Die Entdeckung eines fossilen Riesen-Eis in der Antarktis stellt Forscher vor ein Rätsel – und die Lehrmeinung zur Fortpflanzung von Dinosauriern und Meeresreptilien infrage: Der 68 Millionen Jahre alte Fund ähnelt einem platten Fußball und ist das zweitgrößte bekannte Ei – nach dem nur wenig größeren des ausgestorbenen Elefantenvogels Aepyornis maximus auf Madagaskar.

Den Mut, die Konventionen der damaligen Formensprache zu sprengen, hatten 1970 die Designer des Citroen GS – was jetzt 50 Jahre her ist, gehört in der Retrospektive dank seiner Extravaganz zur automobilen Avantgarde.

Mit der Hand fürs Handgelenk: Heike Ritter-Hintz kreiert in Bochum individuellen Schmuck, der an Geburtsarmbänder erinnert. „Hintz + Töchter“ heißt die Kreativschmiede – die neue Ausgabe unserer Modeserie „Aus dem Nähkästchen“.

Auf Schwedisch sagt man JA: Als sich Schwedens Kronprinzessin Victoria und Fitnesstrainer Daniel Westling 2010 das Jawort gaben, wurde das stete Lächeln der Prinzessin noch breiter und aus einem Bürgerlichen ein Prinz. Eine Erfolgsgeschichte!

Neu neu neu: Unsere Gesundheitsseite verrät, was Zitronen noch so alles draufhaben und fragt im Persönlichkeitstest: Sind Sie der sportliche Typ?

Autokino-Comedy: Atze Schröder und Till Hoheneder präsentieren ihr Programm "Zärtliche Cousinen" im Motor Movie auf dem Gelände des Flughafen Essen / Mülheim. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Wer den letzten beiden Spieltagen der Bundesliga nicht entgegenfiebert, auch wenn die Bayern als Abo-Meister schon feststehen, der hat den Fußball nie geliebt. Denn dann finden bekanntlich alle neun Begegnungen zeitgleich statt, was ab Platz zwei noch mal richtig Spannung verspricht – etwa beim direkten Duell um den Vizetitel zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund.

