Vor 125 Jahren: Als Röntgen auf den großen Durchblick stieß

Remscheid. Wie eine Mischung aus Genialität und Zufall die Medizin revolutionierte. Virtuell auf Spuren des Entdeckers der Röntgen-Strahlen in Remscheid.

Die größten Erfinder und Entdecker in der Geschichte der Menschheit hatten oft vollkommen andere Dinge im Kopf – und dann schlug der Zufall zu. Klar, jeder denkt da an Christoph Kolumbus, der ja nach Indien segeln wollte, wobei ihm ärgerlicherweise der nicht ganz winzige amerikanische Kontinent in die Quere geriet. Oder Alexander Fleming, dem 1928 eher zufällig ein paar Pilzsporen auf eine Bakterien-Nährplatte fielen – und der so das Penizillin entdeckte, eine der größten medizinischen Segnungen des 20. Jahrhunderts.

Es wäre zwar vermessen zu behaupten, dass die Menschen stets auf solch dusselige Weise von Fortschritt zu Fortschritt geschusselt wären. Aber auch Wilhelm Conrad Röntgen hatte am 8. November 1895 zunächst gar nicht vor, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem er in den menschlichen Körper direkt hineinschauen konnte. Woraus sich eines der wichtigsten Diagnose-Instrumente und Behandlungsverfahren seiner Zeit entwickelte.

Mit einer Nebenwirkung zum großen Wurf

Wilhelm Conrad Röntgen im Jahr 1896, kurz nach seiner Entdeckung. Foto: Archiv Deutsches Röntgen-Museums

Eigentlich wollte er ja Kathodenstrahlen erforschen, als er feststellte, dass fluoreszenzfähige Gegenstände in der Nähe seiner Kathodenröhren zu leuchten begannen – obwohl die Objekte mit schwarzer Pappe abgedunkelt waren. Es war ein reiner Nebeneffekt, der zur Erkenntnis führte, dass solche „X-Strahlen“ problemlos weiche Materie durchdrangen, festere jedoch nicht. Auf den ersten Blick hatte das mit Medizin nicht so viel zu tun, eher schon mit Physik. „Wobei lustig ist: Röntgen war ja nicht mal Physiker, er hat Maschinenbau studiert, aber in der Physik promoviert“, erzählt Birgit Dömling, stellvertretende Leiterin des Deutschen Röntgen-Museums in Remscheid. Man muss wissen: In Lennep, das längst zu Remscheid eingemeindet wurde, ist Röntgen geboren. Dass er seine Entdeckung in Würzburg machte? Schwamm drüber.

Röntgen erkannte sehr schnell, wozu seine Strahlen benutzt werden konnten: „Da er Fotoplatten im Labor hatte, konnte er tatsächlich Aufnahmen machen. Und so war am Anfang die Radiologie ganz eng mit der Fotografie verknüpft“, so Dömling.

Die Hand der eigenen Ehefrau durchleuchtet

Noch vor Weihnachten legte er die zarte Hand seiner Frau Anna Bertha unter die Strahlen und nahm ein Röntgenbild davon auf – inklusive dickem Ring. Damit war die Radiologie entdeckt. Röntgen konnte zu Recht von sich behaupten, dass er die Menschen durchschaut hatte.

Man konnte Knochen sehen, Brüche diagnostizieren, später mit Kontrastmittel auch Organe und Gefäße sichtbar machen. Die Röntgentechnik begann innerhalb weniger Monate einen Siegeszug um den Globus. Das war das Gute.

Die Aufnahme von Anna Bertha Röntgens Hand von 1895, die Geburt der Radiologie. Foto: Wilhelm Conrad Röntgen

Wenn man einen Absatz aber schon so enden lässt wie den vorhergehenden, ist klar: Auf das glanzvolle Strahlen der Röntgen-Technologie fiel irgendwann ein dunkler Schatten. Denn man stellte fest, dass es nicht nur den „Röntgen-Sonnenbrand“ gab, sondern dass die Strahlen Krebs erzeugten und bei manchen zum Verlust von Händen und Armen führten. Eine bittere Erkenntnis. Daraufhin setzte man Röntgenstrahlen nur in geringeren Dosen bei Kranken ein – und schützte die nicht betroffenen Körperteile und das medizinische Personal mit Blei.

Licht und Schatten der Technik

Die zerstörerischen Röntgenstrahlen ließen sich auch nutzen, um Tumore zu verkleinern (Stichwort: Strahlentherapie), aber diese nebenwirkungsreiche Technik wurde auch von den Nazis benutzt, um Zwangssterilisationen und -kastrationen vorzunehmen. Die böse Seite der neuen Technik.

Licht und Schatten liegen im Deutschen Röntgen-Museum dicht beieinander. Eröffnet wurde es noch vor den Gräueltaten der Nazis, im Jahr 1932. Es liegt in der Nähe des Geburtshauses von Röntgen, das die Lebensgeschichte Röntgens nacherzählt – und mit einem 360-Grad-Rundgang virtuell begehbar ist (roentgen-geburtshaus.de).

Röntgen auch in den Sozialen Medien

Der Blick ins Innere eines Chamäleons. Foto: Deutsches Röntgen-Museum

Und da in Zeiten des Lockdowns die jährlichen 15.000 Besucher nicht ins Museum kommen können, kommt Röntgen virtuell zu den Besuchern. Auf Google Arts & Culture gibt es einen sehenswerten Überblick über die Geschichte des Röntgens. Bei „museum-digital“ kann man tief im Nachlass des Erfinders stöbern, von privaten Fotografien (er war ein Foto-Fanatiker) über Briefe und andere Dokumente. „Es war auch etwas Glück dabei, dass uns unter anderem die Haushälterin Röntgens viele Dinge vermacht hat“, erzählt Birgit Dömling. Auch auf Facebook und Instagram ist das Museum sehr aktiv.

„Mit den verschiedenen Medien erreichen wir ja unterschiedliche Gruppen der Gesellschaft – und das zu tun, ist heute selbstverständlich“, sagt Dömling. So ist Röntgen, der seinerzeit mit modernster Technik forschte, auch heute digital weit vorne mit dabei.

Neben virtuellen Besuchen bietet das Röntgen-Museum auch virtuelle Führungen (roentgenmuseum.de/unsere-angebote/) und als E-Learning für Schüler die „Wilhelms-Kurse“ (roentgenmuseum.de/roentgenlabor/roelab-e-learning-angebote/) Anmeldung dazu unter info@roentgenmuseum.de