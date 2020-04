Warum sich ein Arbeitsloser aus Dortmunder selbst plakatiert

Mein Gott, was sollen bloß die Nachbarn denken? Egal. Hier ist einer arbeitslos und will es nicht bleiben. Was beides keine Schande ist, sondern eine Chance. Dachte sich Thomas Kurth aus Dortmund – 57, schwer qualifiziert, noch schwerer vermittelbar – und verkündet es dreieinhalb mal zweieinhalb Meter groß auf Plakaten in der Halbemillion-Metropole:

„Hallo Fachkräftemangel, hier bin ich!“

Schonungslos weiter im Text: „Mein Name ist Thomas, ich bin 57 Jahre alt und jetzt arbeitslos.“ Und ziemlich schnittig dann: „Too old to Rock’n’Roll? Vielleicht. Zu alt, um in meinem Job zu arbeiten? Nein!“

Mit Bild. Einem sehr großen Bild, das alle sehen können, das niemand übersehen kann gegenüber dem WDR, am Stadtgarten und neben Galeria mitten in der City.

Fortgeschrittenes Alter als Handicap

Mutig! Oder verzweifelt? „Man muss der Realität ins Auge blicken“, sagt Thomas Kurth im Gespräch mit unserer Redaktion, „meine enorme Berufserfahrung ist ein großer Vorteil für ein Unternehmen, doch das fortgeschrittene Alter könnte für mich bei der Bewerbung ein Handicap sein.“ Mitte 50, kein Studierter, etliche Bewerbungen, „eher 100 als zehn – wenn ich nach zwei Tagen direkt Antwort bekomme, weiß ich schon Bescheid: wieder durchs Raster gefallen. Zu alt, zu teuer…“ Dabei findet der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann, dass die Faktoren Kosten und Wert oft verwechselt würden. „Wer mehr bietet, hat auch einen Mehr-Wert. Natürlich will ich nicht das gleiche Geld verdienen wie ein Anfang Dreißigjähriger, ich gehe aber auch von meinen Vorstellungen runter – nur mich anbiedern, mich verscherbeln, das wollen auch die Personaler nicht.“ Denn, so seine Theorie, dann hieße es, „der bleibt ja doch nur, bis er was Besseres findet, und schnell unzufrieden ist er dann auch…“ Das, so Thomas Kurth überzeugt, sei die unpopuläre Wahrheit auf die unausgesprochene Frage nach dem großen Gehaltsverzicht.

Erstmal zum Gespräch eingeladen zu werden

Sein Ziel hat er klar im Blick: zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, statt sofort aussortiert zu werden, um sich persönlich präsentieren zu können. „Ich kann mich doch gut darstellen, ich muss nur erstmal da reinkommen“, sagt der beschlagene Vertriebler, der sich nach Auslandsstationen in den USA, Großbritannien und afrikanische Staaten wie Äthiopien, Kenia und Angola etwas auf seine interkulturelle Kompetenz zugutehält: „Nichts gegen die Generation Powerpoint, aber ich kann dem Kunden auch zwei Stunden ohne Strom vermitteln, wofür meine Firma steht.“

Stellenanzeige auf dreieinhalb mal zweihalb Metern: Thomas Kurth (57) aus Dortmund, ist arbeitslos und will mit einer Plakatkampagne auf einen neuen Arbeitgeber aufmerksam machen.I Foto: wbi

Und da wären wir auch schon bei Kurths Qualifikationen, bei seinen Leisten: „Mit über 35 Jahren Erfahrung im internationalen techn. Vertrieb habe ich eine ganze Menge zu bieten“, steht auf dem Großformat, das für weitere Lebensläufe auf sein Xing-Profil verweist. Und Facebook. „Das habe ich mir extra zugelegt, ich denke, das muss auch sein.“ Seine Handynummer wollte er dann aber doch nicht direkt mit draufdrucken lassen – in aller Öffentlichkeit. „Da habe ich lange überlegt, aber letztlich möchte ich nicht, dass sich einige Leute da einen Spaß draus machen.“ Weil es ihm ernst ist.

Und wie findet die Familie jetzt eigentlich Papa Popstar auf lebensgroßer Außenwerbung? Thomas Kurth lächelt: „Meine Frau ist begeistert. Sie weiß, wie viel Hoffnung und Mühe dahinterstecken. Mein Töchterchen, sie ist 14, hat allerdings erstmal gefragt: Papa, muss das sein…“ Auch darauf wird der Berufsoptimist eine Antwort wissen.

Selbstironisch und authentisch

Die Idee zu der Großflächen-Offensive kam ihm zwei Tage, nachdem Thomas Kurth am 1. Dezember in seinem alten Job als Teamleiter im internationalen Vertrieb eines weltweit operierenden Maschinenbauunternehmens gekündigt worden war. Aus betrieblichen Gründen, erklärt er. Auf dem Arbeitsamt sei das gut angekommen, man vermittelte ihm prompt ein Bewerbungs-Coaching beim Weiterbildungsinstitut WbI. Den Text hat er so aber selbst entworfen, die Ansprache sollte nicht von einer Agentur, sondern selbstironisch und authentisch sein. „Das, was man da sieht, das bin einfach ich.“ Auch wenn er extra zum Fotografen gegangen ist und sich auch bei zwei gar nicht so unbekannten Freunden rückversichert hat: Ex-Regierungssprecher Bela Anda und das frühere Fernsehgesicht Alex Jolig. „Wir kennen uns vom gemeinsamen American-Football-Spielen.“ Wobei, nach einer Knie-OP musste der gebürtige Rheinländer erstmal 50 Kilo abnehmen. Hat er in neun Monaten geschafft. Wie? „Disziplin!“

Corona-Krise verringert die Chancen

Sportlich nimmt Thomas Kurth, der sich beruflich als Generalist gern einen Zehnkämpfer nennt, auch sein Schicksal, mit seiner Hoffnungstat voll in die Corona-Krise geschlittert zu sein. „Das verringert meine Chancen auf eine Festanstellung sicherlich um 75 bis 90 Prozent, zumal es deswegen wahrscheinlich 500.000 Arbeitslose mehr gibt – aber so erinnert man sich vielleicht wenigstens an mich, wenn es wieder losgeht. Da lass ich mich nicht unterkriegen.“

Übrigens: 1600 Euro kostet ihn die ganze Geschichte für zehn Tage. „Ich dachte, es wäre teurer“, sagt Thomas Kurth – und fügt mit Blick auf die Pandemie hinzu: „Der Urlaub fällt dieses Jahr doch sowieso flach.“

