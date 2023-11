Warum unser Autor Sankt Martin nicht ausstehen kann

Essen. Jaja, das Martinsfest ist deutsche Leitkultur. Unser Autor ist trotzdem froh, es nicht mehr feiern zu müssen. Es gibt Alternativen.

Sollte es doch so etwas geben wie eine deutsche Leitkultur, dann wäre diese vor allem aus Martinsbrezeln, selbst gebastelten Laternchen und „Rabimmel, rabammel, rabum“ singenden Kinderstimmen gemacht. Insofern nehme ich jetzt in Kauf, dass ich mit diesem Text zum Republikhasser erklärt werde und auf einen Schlag die Hälfte meiner Leserschaft verliere. Aber ich bin ja immer ehrlich zu Ihnen. Und ich muss leider gestehen: Ich bin wirklich froh, dieses Jahr nicht mehr verpflichtend mit den Kindern durch die Straßen ziehen zu müssen.

Jetzt sind beide Kinder in der Schule, aber im Kindergarten konnte man sich dem Martinsfest nicht entziehen. Dort gehörte das Basteln der Laterne zum Standardprogramm. Und in der Regel organisierte die Kita auch einen eigenen Martinszug – der in unserem Fall durch eines der wenig schönen Quartiere des Essener Nordens führte: Hundekacke unter den Schuhsohlen, Marihuana-Wolken aus den Fenstern und gequetschte Menschenmengen auf zu engen Straßen. Die Erzieherinnen gaben sich alle Mühe, aber es war am Ende einfach nur ein stressiges, wenig atmosphärisches Kuddelmuddel.

Lichterfest im Garten statt Gedränge hinterm Martinspferd

Mit der Hoffnung, ein Gegenbeispiel zu bekommen, nahmen wir dann letztes Jahr noch an einem der größten hiesigen Umzüge in einem Essener Park teil. Es war grauenvoll. Eine riesige Menschenmenge wanderte kreuz und quer, aber die meisten endeten am Ende nur vor irgendeiner Fressbude. Und die Chance, vom Sankt Martin an der Spitze etwas mitzubekommen, war so schwierig, wie bei einem Taylor-Swift-Konzert in der ersten Reihe zu landen. An diesem Tag schworen wir uns: Nie wieder!

Aber natürlich ist unsere Familie nicht vollends desintegriert: Wir organisieren seit einigen Jahren (sofern das Wetter mitspielt) ein kleines Lichterfest im Garten. Da gibt es dann Marshmallows und Stockbrot an der Feuerschale, gemütliche Musik aus Bluetooth-Boxen, Sitzfleisch-Training statt Rumgewandere – und natürlich darf man auch Laternen mitbringen. Leitkultur 2.0.

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako ist 2014 mit Anfang 20 Vater geworden. Seitdem erzählt der Essener in seiner Kolumne – immer mit einem Augenzwinkern – von dem chaotischen Leben mit seiner Familie.

