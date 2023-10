Wenn die Tochter der Tante die Nase bricht

Essen. Bei unserem Autor wurde Wikinger-Schach als neues Spiel eingeführt. Hätte es doch ein anderes Geschenk für seine Tochter gegeben.

Es sind jetzt ein gutes Dutzend Gesellschaftsspiele, die meine Tochter zu ihrem sechsten Geburtstag bekommen hat. Da werden Äffchen und Tukane auf Dschungelkärtchen gesucht, Monster mit wurmstichigem Käse ruhiggestellt oder Fisch-Karten schnellstmöglich mit dem Zeigefinger ausgewählt, allerdings nicht, bevor man ihm eine knuffige, tatzenförmige Fingerpuppe übergezogen hat. Alles ein großer Spaß.

Aber meine Mutter wollte die gemeinschaftliche strategische Aktivität auch noch nach draußen erweitern. Sie schenkte, augenscheinlich angeregt von ihrem letzten WoMo-Urlaub in Skandinavien, als einzige ein Outdoor-Spiel: Kubb, auch Wikinger-Schach genannt, bei dem das gegnerische Spielfeld mit Wurfhölzern attackiert werden soll. Es sollte tatsächlich so grob zugehen wie bei den Normannen.

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Kolumnist Gordon Wüllner-Adomako erzählt seit 2014 von seinem Leben als zweifacher Vater und Ehemann. <p/> Foto: Catharina Maria Buchholz / Funke Grafik NRW

Wenn Wikingerschach zum blutigen Stimmungskiller wird

Dabei wehrte ich mich noch geradezu hysterisch, den Geburtstagsbesuch der Großeltern und Großtante in den Garten zu verlagern. Schließlich war es noch einige Tage, bevor ich in einer 12-Stunden-Schicht das Gröbste im stark vernachlässigten Grün erledigte. Und man will seinen Eltern ja schließlich vermitteln, dass man alles absolut im Griff hat. Aber die Scham des Sohnes war dann doch kleiner als der Drang, das brandneue Geburtstagsgeschenk im Garten ausprobieren zu wollen. Dummerweise. Denn es dauerte weniger als zwei Minuten. Und dann war es schon geschehen: Meine Tochter traf ihre Großtante mit Präzision am Nasenbein. Ein blutiger Stimmungskiller.„Du musst sofort zum Arzt“, sagten die Frauen. „Ach, ist nicht so wild“, sagte ich – und sollte unrecht behalten. Denn zwar ging es meiner Tante dann doch wieder nach kurzer Zeit ganz gut, aber am nächsten Tag stellte sich heraus, dass die Nase tatsächlich von der wikingerhaften Gewalt unserer Sechsjährigen gebrochen wurde. Kubb wurde verbannt in den Keller. Mit Katzentatzenfingern wäre so etwas ganz sicher nicht passiert.

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako ist 2014 mit Anfang 20 Vater geworden. Seitdem erzählt der Essener in seiner Kolumne – immer mit einem Augenzwinkern – von dem chaotischen Leben mit seiner Familie.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende