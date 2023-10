Wie ein sonderbares Tier zum Liebling der Familie wurde

Essen. Knopfaugen und ein bisschen wie Pinocchio: Schon mal etwas von Rüsselhündchen gehört? Dann wird’s aber Zeit, meint unser Autor.

Es ist ein eigenartiges Geschöpf: große Knopfaugen, Springmaus-Ohren, eine weiße Mähne, den Körper einer Ratte und einen Rüssel, einen sehr langen Rüssel. Oder auch einen sehr kurzen. Es kommt ganz darauf an, wie sehr man an ihm zieht. Dann ist entweder der Schwanz lang oder eben das Riechorgan. Eine Fusion aus Ameisenbär, Nagetier und Pinocchio quasi, nur dass es keine Lügen braucht fürs Nasenwachstum.

Dieses Geschöpf jedenfalls bekam ich geschenkt, von meiner geliebten Tante. Nicht älter als zehn werde ich gewesen sein. Den Anlass des Geschenkes weiß ich nicht mehr, wahrscheinlich wird es einfach eine kleine Überraschung zwischendurch gewesen sein, so wie sie mir meine „Auntie“ oft bescherte. Was ich aber noch weiß ist, dass sie mir das Stofftierchen als „Rüsselhündchen“ vorstellte. Wir hatten kurz zuvor begeistert eine Doku über jene knuffigen afrikanischen Waldbewohner im TV geschaut. Und das Wesen mit dem ausfahrbaren Rüssel war noch der Artikel aus dem Steif-Katalog, der dem Rüsselhündchen am ähnlichsten sah. Konsequenterweise nannte ich das Stofftier auch so, als es dann mir gehörte. Es war mein Rüsselhündchen, das etwas andere eben. Und hier ist der Pinocchio-Vergleich vielleicht noch passender; es war so anders wie der Junge aus Holz.

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Kolumnist Gordon Wüllner-Adomako erzählt seit 2014 von seinem Leben als zweifacher Vater und Ehemann. <p/> Foto: Catharina Maria Buchholz / Funke Grafik NRW

Sind Rüsselhündchen und Elefant verwandt?

Sein Dasein führte es die letzten Jahre im ehemaligen Kinderzimmer meines Elternhauses. Und sorgte dort für Entsetzen, trotz seiner Kulleraugen. Dieser ausfahrbare Rüssel schien meiner Tochter nicht geheuer. Beinahe bis zur Heulattacke entsetzte sie die sonderbare Kreatur. Und jetzt plötzlich? Sie dürfen raten, mit wem meine Tochter gerade fest umschlungen im Bett liegt. Manches verliert kurz vor dem sechsten Geburtstag einfach an Schrecken. Dabei liebte Melia eben noch ihren Elefanten am meisten. Mit dem steht das Rüsselhündchen übrigens in enger Verwandtschaft, trotz seiner zierlichen Erscheinung. Glauben Sie nicht? Meine Nase ist kein Stück gewachsen.

