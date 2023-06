Wie eine Stunde mehr einen Vater verändern kann

Ferienzeit heißt auch für Eltern: Entspannter in den Tag starten und mit diesem Wissen abends auch mal länger aufzubleiben. So geht es auch unserem Autor. (Symbolfoto)

Essen. Urlaub hat unser Autor noch nicht - aber die Ferien sind für ihn trotzdem eine große Entlastung. Es geht um eine einzige wertvolle Stunde.

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako ist 2014 mit Anfang 20 Vater geworden. Seitdem erzählt der Essener in seiner Kolumne – immer mit einem Augenzwinkern – von dem chaotischen Leben mit seiner Familie.

Danke, liebe Sommerferienzeit, für diese eine Stunde! Diese eine goldene Stunde, die so viel wert ist! Diese eine Stunde, die ich dadurch gewinne, dass mein Sohn nicht um 8 Uhr in der Schule sein muss, sondern erst um 9 Uhr abgeholt wird von seiner Oma fürs Ferienprogramm. Was diese 60 Minuten alles ermöglichen! Sie erlauben mir, die Freizeit am Abend bis zur Geisterstunde zu strecken – und das ohne morgens zu übermüdet zu sein! Endlich nicht mehr direkt ins Bett, wenn die Spülmaschine ausgeräumt ist und die Wäsche auf der Leine hängt! Endlich nicht mehr zur Stoßzeit um 19.30 Uhr ins Fitnessstudio, wo geölte Maschinen Schlange stehen an dem unsortierten Kurzhantel-Ständer! Endlich ohne schlechtes Gewissen ein Level mehr des Lieblingsvideospiels zocken, endlich eine Folge mehr der Lieblingsserie bingen!

Jaja, der Urlaub in drei Wochen wird auch schön. Aber diese eine Stunde ist die wahrhaftige Ferienentlastung! Man kommt nicht mehr zur Arbeit mit dem Gefühl, schon einen halben Tag geackert zu haben – ausgeglichener, ausgeschlafener, glücklicher. Möge dieser Text in politischen Gremien zur Beratung eines späteren Schulanfangs als Betroffenenbotschaft dienen!

Nach den Ferien wird es dann doppelt schlimm

Denn nach diesen sechs Wochen, wird es schlimmer, sehr viel schlimmer. Dann muss nicht nur mein Sohn um 8 Uhr in der Klasse sitzen, sondern auch meine dann eingeschulte Tochter, die ich aktuell noch bis 9 Uhr in die Kita bringen kann. Es gibt dann keinen zeitlichen Puffer mehr bis zum Start der Kita-Morgenrunde, keine Möglichkeit, Melias Pferdeschwanz erst dann zu binden, wenn ihr Bruder schon bei Mathe aufzeigt. Es MUSS zwingend alles bis 8 Uhr erledigt sein – sofern man nicht im Zeugnis der Kinder bei der Bewertung der Pünktlichkeit als Eltern peinlich abgestraft werden möchte.

Meine Kinder werden lernen, mich zu hassen – ich bin ein furchtbarer Kerl, wenn ich morgens im Stress bin. Dabei bräuchte ich doch nicht viel! „Uns gehört nur die Stunde“, sagte einst der weise Herr Fontane. „Und eine Stunde, wenn sie glücklich ist, ist viel.“

