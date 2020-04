Wie Sex in die heile Werbewelt des Wirtschaftswunders kam

Was war das für ein Wirtschaftswunder: Als die 60er-Jahre heraufdämmerten, verhießen sie eine Zeit von Wohlstand und Wonne… Vorbei die kargen Nachkriegsjahre, vorbei die anstrengende Zeit des Wiederaufbaus, vom ersten „Wir sind wieder wer“ nach dem Wunder von Bern 1954 hin zu einem anfangs noch verhaltenen „Was kostet die Welt?“.

Dominante Wicküler-Werbung in Wuppertal in den 60er-Jahren. Foto: Klartext

Und ganz NRW war mit dabei. Was die Produkte angeht natürlich. Und nach außen hin noch deutlicher durch die Werbung. Ulrich Biene (54), Pressesprecher von Veltins und passionierter Experte für die Konsumwelt im Nachkriegsdeutschland, nimmt uns in seinem prächtig-prallen Bilder- und Sachbuch „Konsumlust!“ mitten hinein in diese faszinierend bunte Warenwelt, in der man ohne schlechtes Gewissen seinen Konsum-Wünschen und -Träumen nachhängen durfte. Die Botschaft: Kaufen mach Spaß! „Wer die Werbung von den 50er- bis zu den 70er-Jahren betrachtet, erkennt rasch, dass sich die verbrauchersuchenden Darstellungen nicht nur evolutionär, sondern manchmal sogar revolutionär entwickeln“, sagt er. Von der biederen Kleinfamilien-Anzeige für die „gute“ Deutsche Markenbutter, in der Vater im Mantel noch den Hut lüftet, bevor er sich ins Büro verabschiedet, während Mutter mit Küchenschürze den Kindern das Pausen-„Butter“-Brot in den Ranzen stopft, bis hin zum psychedelisch-beatlesken Verpoorten-Poster, das dem köstlich-omihaften Eierlikörchen einen Schuss von ausgeflippter Zeitgeistigkeit verleihen sollte. Zwischen beiden Anzeigen liegen nur zwei Jahrzehnte – und doch ganze geistige Galaxien.

„Männer wie wir trinken Wicküler Bier“

Kaum noch vorstellbar, dass man solche Denk-Distanzen tatsächlich in Trippelschritten überbrückt hat. Aber man muss im Hinterkopf haben, wo man herkam, nämlich von der „Stunde Null“, die nach dem Krieg auch exakt den Kontostand der breiten Bevölkerung bezifferte. Immerhin war das junge Nordrhein-Westfalen aber ein attraktiver Markt, hier lebte ein Drittel der Bevölkerung der jungen Bundesrepublik. Und von Null ging’s dann – wohin sonst? – nur noch bergauf. Obwohl: „Selbst beim wachsenden Wohlstand der Wirtschaftswunderjahre ist immer ein – aus heutiger Sicht – bescheidener Status erreicht worden. Weil man oft vergisst, dass die 50er-Jahre die Anschubjahre zur Beseitigung der Spuren des Kriegs waren, insbesondere im Revier“, befindet Ulrich Biene.

Marktführer aus Schmallenberg: Falke packte seine Models in die Pagode und ließ Beine sprechen... Foto: FalkE

Zu Beginn der 60er-Jahre war die Konsumwelt eine ganz andere als heute. So war „Supermarkt“ meist noch ein Fremdwort, auch wenn der erste im Ruhrgebiet schon 1958 in Essen-Rüttenscheid eröffnet hatte. „Die Handelslandschaft war noch ganz stark geprägt vom traditionellen, familiengeführten Fachhandel“, so Biene. Kleine Einzelhändler gab’s an jeder Ecke, auf 600 Menschen kam einer von ihnen. Sie hatten sich Einkaufsgemeinschaften angeschlossen, gehörten zum Konsum, zu Tengelmann, Kaisers Kaffee, Spar, Vivo und Edeka, es gab über ein Dutzend Handelsfilialisten.

„Willst Du viel, spül mit Pril!“

Damals war es Luxus-Genuss, wenn man einen Dr. Oetker-Pudding auf dem Tisch stehen hatte, ohne Kochen selbstverständlich. Von Bielefeld aus machte sich die „Puddingflotte“ aus VW-Käfern auf den Weg zu den Händlern.

Dass in der zweiten Hälfte der 60er-Jahre der Wohlstand wuchs, führte auch dazu, dass man seinen Status nach außen hin dokumentieren konnte: „Dass man sich eben keinen Stockschirm kaufte, sondern einen Knirps, den man beim sonntäglichen Kirchgang zeigte“, berichtet Biene.

„Lustig ist das Pralinenleben, faria, faria, hicks“

Er selbst sieht im modernen Servierwagen „Dinett“ eine Revolution, geboren im beschaulichen Solingen-Ohligs. „Ein paar Metallgestänge und zwei Tabletts“ lösten den althergebrachten britischen Teewagen ab. „Das ist ein Wunsch- und Massenartikel der 60er-Jahre gewesen, den es in nahezu jedem Haushalt gab. Und auch eine geniale unternehmerische Idee.“ Dahinter steckte, dass man so vor seinen Gästen zugleich Status und Modernität demonstrieren konnte. Auch wenn die zugehörige Werbung noch sehr am Rollenklischee festklebte: Der gönnerhafte Familienernährer schenkte seiner lieben (Haus-)frau zu Weihnachten nichts Individuelles, sondern einen Haushaltsgegenstand.

Abgedreht modern in den 70er-Jahren: Werbung für Verpoorten-Eierlikör. Foto: VerpoorteN

Dass der Dinett aus NRW kam, war kaum verwunderlich in den 50er- und 60er-Jahren: „Es gab eigentlich aus allen Lebensbereichen und Warengruppen in NRW marktführende und mitgestaltende Hersteller“, stellt Biene fest. Kettler (vom Möhnesee), Haribo (als Kürzel für Hans Riegel/Bonn natürlich), Miele (Gütersloh), Underberg (Rheinberg), Oetker (Bielefeld), Vorwerk (Wuppertal), Seidensticker (Bielefeld), Deichmann (Essen), Henkel (Düsseldorf), 4711 (Köln), Coca-Cola (Essen), Sinalco (Detmold) und ach, wir reden mal gar nicht von den unzähligen Biermarken.

„Haribo macht Kinder froh - und Erwachs’ne ebenso“

Oder doch? Ach, wir verzapfen mal was: Wicküler aus Wuppertal („Männer wie wir trinken Wicküler Bier“), Stern und Stauder aus Essen, König Pilsener aus Duisburg („Heute in König!“), Veltins aus Meschede, Fiege aus Bochum, Diebels aus Issum, Warsteiner aus… Warstein, Krombacher aus Kreuztal… Und da sind wir noch nicht bei den Dortmunder Bieren der Hektoliter-Millionäre angekommen (Union, Siegel, Hansa, DAB, Brinkhoffs, Hövels, Ritter, Thier, Stifts und viele mehr). Dann hat man noch nicht Düsseldorf (Schlösser, Hannen, Gatz usw.) angesteuert und die prickelarmen Kölsch-Gebiete umschifft. Wer seine Marke hier vernachlässigt sieht, schicke uns eine Kostprobe…

Verboten, sexy, anrüchig: Manta-Werbung in den 70ern. Foto: OpeL

Zurück zur Werbung. Denn mit den Produkten veränderte sich auch die Werbekultur. „Es ging weg von der gemalten Schwarz-Weiß-Zeichnung, hin zur lauten, bunten Anzeige. So wie das ,Fa‘ gemacht hat.“ Eine Seife, die 1954 von der Krefelder Firma Dreiring in den Markt eingeführt wurde, einer Tochter der Düsseldorfer Henkel. „Ende der 60er-Jahre gelang es mit der Flowerpower-Bewegung, das biedere Image der ,Fa‘-Seife abzulegen – und diese revolutionäre Werbung zu starten mit fast barbusiger Werbedame, die Frische und Freiheit symbolisiert hat.“ Die sexuelle Befreiung hatte auf gänzlich unsubtile Weise die Körperpflege erreicht.

„Darauf einen Dujardin.“

Und wenn früher dank Rollenbildern der Sexismus stets präsent war in der Werbung, war es der Sex nun auch. „Es waren klassische Klischees, die hier in die Werbung transportiert wurden, die teils schon in den 80er-Jahren so nicht mehr möglich gewesen wären. Was damals als Aufbruch und Befreiungsschlag galt, wäre heute zu Recht feministisch verpönt. Aber es zeigt auch, dass jede Zeit ihre eigenen Gefühle hat“, erzählt Autor Ulrich Biene.

Frische Flower-Power-Werbung mit der Pril-Blume Foto: HenkeL

Dieses Lebensgefühl der 68er kann er auch ganz unschuldig festmachen an etwas so Harmlosem wie der Pril-Blume, auch von Henkel. „Die Pril-Werbung war in den 50er-Jahren ganz stark nutzenorientiert: Wie kriege ich mein Geschirr sauber? Ende der 60er-Jahre kam die Pril-Blume, die jeder kennt und die heute noch funktioniert.“ Was so ein schrilles Zeitgeist-Blümchen mit der Spülkraft zu tun hatte? Ließ sich schon damals schwer beantworten. Aber es funktionierte als emotionales Bindemittel. Biene: „Das Produkt musste stimmen, aber auch der Zusatznutzwert einer Marke. Das hat man in NRW sehr früh verstanden. Man wollte Teil des Lebens der Menschen werden…“ Weshalb noch heute in mancher Küche Pril-Blumen kleben.

„Nur fliegen ist schöner. Opel GT“

Auch stark in NRW: die Reklame-Branche, die sich Ende der 60er-Jahre am Rhein profiliert hat. „Düsseldorf wurde zu einer Metropole für Werbung. Und die Unternehmen, die werbetechnisch gut unterwegs waren, konnten auch punkten. Werbung wurde teurer wegen der Werbefotografie, wegen der aufwendigen Werbetechnik. Farbanzeigen waren fast unerschwinglich, aber am Ende fast ein Garant für Erfolg.“ Denn auch das, weiß Biene, galt für Mittelständler in den 50er- bis späten 60-Jahren: „Wenn man ein gutes Produkt hatte, konnte man nur wachsen. Man konnte relativ wenig verkehrt machen, wenn man eine gewisse Größe erreicht hatte.“

Was in späteren Jahrzehnten nicht mehr unbedingt galt, denn wer hätte den Aufstieg und Fall von Opel in Bochum vorhersagen können, die Geschichte von Kadett, Manta, Ascona und Astra… „Die Geschichte von Opel ist eine, die den Wirtschaftswunderboom symbolisiert. An einem neuen Standort in Bochum, neueste Produktion, eine neue Modellphilosophie mit dem Kadett. Opel war in den frühen 70er-Jahren die Aufstiegsmarke vom VW-Käfer hin zur Limousine, die einen großen Kofferraum hatte. Man konnte reisen, man konnte das Gepäck verstauen. Das galt auch für den Ford 17M damals. Die sind im Grunde Ausdruck von Reiselust.“,

Doch die Entwicklung der Marke, die internationale Konsolidierung setzte Opel zu. „Was dann passierte, zeigt, wie Industrie funktionieren kann. In den 70er- oder 80er-Jahren wäre es noch eine unvorstellbare Entwicklung gewesen, solche Pulsadern der industriellen Fertigung im Kern von NRW sterben zu lassen. Es ist im Grunde eine Unglaublichkeit. Es zeigt aber auch, dass Produkte und Marken von Menschen gemacht werden. Sie werden erfolgreich gemacht, sie werden aber auch unerfolgreich gemacht“, sagt Ulrich Biene. Denn nicht umsonst warb man für den Opel GT mit dem schon legendären Slogan: „Nur fliegen ist schöner!“



Ulrich Biene: Konsumlust! Werbung, Wohlstand, Wirtschaftswunder. Die 1960er-Jahre im Spiegel der NRW-Marken. Klartext-Verlag, 160 reich illustrierte Seiten, 29,95 €