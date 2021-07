Essen. Wenn es schüttet und stürmt, muss ein Haus viel aushalten. Mit diesen Tricks und Routinen bereiten Sie Ihr Haus auf Unwetter und Stürme vor.

Die Zahl der starken Stürme verdoppelt sich bis zum Jahr 2100 – davon gehen Forscher aus. Die Klimastudie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, der Freien Universität Berlin und der Universität Köln prognostiziert zudem, dass sich die Zahl der extremen Überschwemmungen verdoppelt. Heißt: Für Hausbesitzer wird es umso wichtiger, dass ihr Heim wettersicher ist.

Sie müssen nicht nur eigene Schäden verhindern, sondern auch Haftpflichtschäden an Leib und Gut Dritter, zum Beispiel durch abbrechende Äste. Schließilch gilt auch für sie die Verkehrssicherungspflicht – sie müssen dafür sorgen, dass vom Grundstück keine Gefahr für Dritte ausgeht.

Diese Tipps gibt der Verband Privater Bauherren (VPB) zu den wichtigsten Absicherungen und Vorbereitungen, wenn ein Sturm naht oder einfach ein Kontrollgang rund ums Haus fällig ist.

Grundsätzlich: Für jährliche Kontrollen und Wartungen (zum Beispiel Dichtungsfugen am Balkon kontrollieren, Drainaige durchspülen oder Ablaufrinne reinigen) sollte man sich eine "Jahresliste" schreiben und einen festen Tag freihalten. Aber die Experten betonen auch: Vieles kann man selbst machen – aber nicht alles. Gerade bei Wasser ist die Expertise und Garantie eines Fachbetriebs wichtig. Einige Arbeiten, etwa auf dem Dach, sind zudem gefährlich.

Akute Vorbereitungen auf einen herannahenden starken Sturm sollten sein:

Strom im Keller abstellen (er kann ja volllaufen)

abstellen (er kann ja volllaufen) Rückstauklappe kontrollieren, damit kein Kanalwasser ins Haus drückt

kontrollieren, damit kein Kanalwasser ins Haus drückt Elektrogeräte vom Netz nehmen, um Überspannungsschäden bei Blitzeinschlag zu verhindern

vom Netz nehmen, um Überspannungsschäden bei Blitzeinschlag zu verhindern Fenster schließen

schließen Rollläden komplett öffnen oder komplett schließen, damit sich dahinter der Wind nicht fängt

komplett öffnen oder komplett schließen, damit sich dahinter der Wind nicht fängt lose Gegenstände sichern (Blumentöpfe, Fahrräder, Gartenmöbel, Trampolins, Schwimmbecken)

sichern (Blumentöpfe, Fahrräder, Gartenmöbel, Trampolins, Schwimmbecken) leicht erreichbare Abflüsse kontrollieren (Balkon, Innenhof, Kellertreppe)

kontrollieren (Balkon, Innenhof, Kellertreppe) Auto unterstellen

Hierauf sollten Sie achten, um Ihr Haus auf Dauer wetterfest zu halten:

Dachziegel: Hausbesitzer sollten regelmäßig kontrollieren lassen, ob die Dachpfannen noch richtig sitzen. Sonst kommt nicht nur Wasser dahinter, sondern auch Windböen. Lassen Sie das den Fachmann machen – der sieht verrutschte Schindeln sofort. Denn selbst kleinste Lücken im Dach lassen Wasser rein. Nach dem Sturm sollte man erstmal selbst nachschauen, entweder aus dem Dachfenster oder mit dem Fernglas vom Nachbarhaus aus. Auch innen zeigen sich Wasserschäden schnell. Aber nicht immer sieht man die Ursache von außen: Der Sturm kann, bei sehr ungünstigem Wind, auch von unten Wasser hinter perfekt liegende Schindeln drücken.

selbst kontrollieren ? Nach einem Unwetter ja, die regelmäßige Kontrolle sollte der Fachmann erledigen.

Nach einem Unwetter ja, die regelmäßige Kontrolle sollte der Fachmann erledigen. Schäden? Wasserschäden, Haftpflichtschäden

Schornstein: Sitzen Schieferplatten und Schornsteinabdeckung noch fest? Beim Sturm reißt sich beides schnell los. Für den Kamin selbst ist das nicht schlimm. Es geht bei aktiven Kaminen auch ohne Abdeckung. Aber die schweren Teile können Fenster, Autos oder Passanten treffen und die Dachrinne verstopfen. Auch die Fugen rund um den Schornstein müssen dicht sein, damit Wasser nicht tröpfchenweise den Kamin herunterläuft..

selbst kontrollieren ? Zu gefährlich. Bitten Sie den Schornsteinfeger, kurz dran zu rütteln, wenn er oben ist!

Zu gefährlich. Bitten Sie den Schornsteinfeger, kurz dran zu rütteln, wenn er oben ist! Schäden? Wasserschäden, Haftpflichtschäden

Antenne/Solarmodul: Hier sollten Hausbesitzer wirklich den Experten ranlassen – nicht nur, weil das Hantieren auf dem Dach zu gefährlich ist, sondern auch wegen der Technik. Ansonsten gilt das gleiche wie bei allen Aufbauten: Was nicht fest ist, kann wegwehen. Vor allem beim Solarpanel wird das teuer. Allerdings sei eine nachträgliche Montage von Solarmodulen immer problematisch. Die Gefahr, durch den Einbau eine undichte Stelle zu produzieren, sei groß.

selbst kontrollieren ? Nur, wenn man gut dran kommt, sonst zu gefährlich

Nur, wenn man gut dran kommt, sonst zu gefährlich Schäden? Hohe Kosten, Unannehmlichkeiten im Alltag, Haftpflichtschäden

Blitzableiter: Ein Blitzableiter ("äußere Blitzschutzanlage") ist zwar nicht immer Pflicht, aber man sollte ihn dennoch haben – schon allein wegen der Versicherung. Empfehlung: Die Anlage sollte alle zwei Jahre kontrolliert werden. Dabei können die Experten auch sehen, ob bereits ein Blitz eingeschlagen hat. Um Überspannungsschäden komplett zu verhindern, braucht es neben dem äußeren Blitzableiter auch einen inneren Blitzschutz. Auch der muss gewartet werden.

selbst kontrollieren ? Nein

Nein Folgen? Feuer, defekte technische Geräte, hoher Schaden, geringere Versicherungsleistung

Dachterrasse und Flachdach: Jede horizontale Fläche ist ein Risiko, weil sich dort schnell Wasser sammelt und lange steht. Die Fläche ist mit einer Folie gedeckt, die am Rand hochgezogen und mit einer Leiste fixiert wird. So entsteht ein "Pool" mit Ablauf an einer Seite. Aber mit der Zeit schrumpft diese Folie. Dann spannt sie und wird anfällig für Risse und Macken. Durch das Schrumpfen zieht sich die Folie auch unter der Seitenleiste weg. Dann kommt Wasser dahinter. Hausbesitzer sollten regelmäßig kontrollieren, ob die Folie intakt ist. Dafür müsse man auch mal den kompletten Aufbau (Holzfliesen o.ä.) von der Terrasse nehmen.

selbst kontrollieren? Ja, reparieren lieber nicht

Ja, reparieren lieber nicht Schäden? erhebliche Wasserschäden

Dachfenster: Der schlimmste Feind des Dachfensters ist Moos. Wenn sich Dreck unterhalb des Fensters (also in der handbreiten Lücke zwischen Außenrahmen und Dachpfannen) sammelt und Moos darauf wächst, saugt sich die Masse voll wie ein Schwamm. Entsprechend lange hält sich die Nässe. Und irgendwann wird's innen nass.

selbst kontrollieren und säubern? Ja

Ja Schäden? kleinere Wasserschäden

Regenrinne/Fallrohr: Ist der Ablauf frei? Sind Rinne und Rohr dicht? Hier lohnen ein Blick aus dem Dachfenster und ein Rundgang, wenn es gerade stark regnet. Aber auch, wenn akut nichts überläuft, sollte man Rinne und Laubfang regelmäßig reinigen. Je nach Höhe reicht eine Leiter oder eine Kantbürste mit Teleskopstiel. Geht's höher hinaus sollte ein Fachmann ran. Echte Prävention gegen Feuchtigkeit sei: Bäume weg! Direkt am Haus haben sie nichts zu suchen, schon allein wegen des Drecks in der Rinne.

Ist die Rinne undicht, muss man sie abdichten (lassen), zum Beispiel mit Bitumenband. Silikon sollte nur eine Zwischenlösung sein. Wer löten oder schweißen muss aufpassen, dass die Dachkonstruktion nicht unentdeckt Feuer fängt. Vor einem Sturm sollte man zudem sicherstellen, dass am Fallrohr alle Wandverankerungen fest sind.

selbst kontrollieren , säubern und flicken? Ja, je nach Höhe und Größe des Lecks

Ja, je nach Höhe und Größe des Lecks Schäden? Wasserschäden, große Wasseransammlungen am Boden, Wasser in Wohnung/Keller

Fassade: Selbst schmalste Risse müssen weg. Wasser sucht sich seinen Weg in den engsten Spalt – nicht nur bei Starkregen und Sturm. Wenn das Wasser im Winter gefriert und sich ausdehnt, wird der Riss breiter. Dann wird der Spalt zur Kältebrücke. Hausbesitzer sollten regelmäßig einen Rundgang wagen. Kleine Risse in nicht tragenden Wänden kann man selbst zukitten – breitere Risse sollte man zusätzlich mit Hinterfüllschnur stopfen. Werden es zu viele Risse oder sind tragende Gebäudeteile betroffen muss dringend der Statiker ran.

selbst kontrollieren und ausbessern? Erstmal ja (je nach Schaden)

Erstmal ja (je nach Schaden) Schäden? Wasserschäden, höhere Heizkosten

Balkon: Ist der Ablauf frei? Balkone werden bei Schlagregen schnell zum Schwimmbecken. Der Ablauf ins Fallrohr ist meist leicht zu reinigen. Aber sind auch die Fugen dicht? Falls sich Wasser staut, darf nichts in die Wand oder Wohnung laufen. Fugen zur Wand hin müssen genauso gewartet werden wie der Anschluss an die Balkontür. Hausbesitzer können Silikonfugen mit etwas Übung selbst neu ziehen. Aber sie müssen auch sauber bleiben: Dreck und Staub machen das Material brüchig, und Moos drückt stehende Nässe in die Wand. Undichte Fugen mahnt die Versicherung im Schadensfall an: "Wartungsfugen" müssen (wie in der Dusche) regelmäßig ausgebessert werden.

selbst machen und ausbessern? Ja

Ja Schäden? Feuchte Wände, Wasser in der Wohnung, geringere Versicherungsleistung

Fenster: Auch die Fenster müssen dicht sein – vor allem, wenn Sturm droht oder der Winter kommt. Die Dichtungsgummis sollte man regelmäßig säubern und kontrollieren. Gegebenenfalls müssen sie raus, aber das kann man (sofern man die richtige Größe kennt) leicht selbst machen. Griffe und Beschläge sollte man ölen oder nachziehen, damit alles leicht, aber fest schließt. Greifen die Gegenstücke nicht fest genug ineinander, kann eine starke Böe das Fenster aufdrücken. Auch hier darf die Dichtungsfuge nicht zustauben, damit sie schön elastisch bleibt. Sonst sammelt sich Feuchtigkeit. Der Kerzen-Test ist nicht aussagekräftig, denn die Flamme bewegt sich immer. Es gibt kaum ein Fenster, durch das nicht etwas Luft kommt. Und das für einen geregelten Luftaustausch auch gut so. Heißt: Wo es nicht zieht, schimmelt es eher.

selbst kontrollieren und ausbessern? Ja.

Ja. Folgen? Schimmel, höhere Heizkosten, Straßenlärm

Kellertüren: Die Außentür zum Keller wird oft vernachlässigt. Damit bei Starkregen möglichst alles ablaufen kann, muss die Ablaufrinne freigehalten werden – auch die im (Wasch-)Keller selbst. Deshalb raten Bauexperten dringend zu einem Vordach. Die Mindestlösung: Damit Regenwasser nicht an der Tür herunterläuft und drinnen abtropft, hilft ein Wetterschenkel, also ein kleiner bodennaher Überstand am Türblatt.

selbst kontrollieren und anbringen? Ja.

Ja. Folgen? Wasser im Keller (Rinnsal bis Überschwemmung)

Kellerfenster und Lichtschächte: Hier regnet es oft rein – daher müssen die Schächte an Abfluss oder Drainage angeschlossen sein und regelmäßig gesäubert werden. Gegebenenfalls ist eine Abdeckplatte ratsam, sofern sie nicht die Belüftung stört. Dass die Fenster bei drohendem Unwetter geschlossen werden müssen sollte klar sein. Und auch nach einem Gewitter sollten die Fenster zu bleiben, vor allem im Sommer, wenn die Luft viel wärmer und feuchter ist als drinnen. Sonst schlägt sich die Feuchtigkeit da ab, wo es kalt ist – an der Kellerwand. Deshalb sollten Kellerfenster im Sommer grundsätzlich zu bleiben. Auch in der Waschküche sollte man möglichst nur stoßlüften.

selbst machen? Ja

Ja Folgen? feuchter Keller, Rinnsal bis Überschwemmung

Drainage: Ums Haus herum ist meist eine Drainage verlegt, die das Grundstück entwässert. Sie muss regelmäßig durchgespült werden, damit sie nicht verschlammt. Das könne der Hausbesitzer selbst machen, solange er Bescheid weiß. Selbermacher müssen aber auf den richtigen Wasserdruck achten – zu wenig ist wirkungslos, zu viel schädigt die Drainage. Spätestens bei eingewachsenen Wurzeln muss ein Fachmann ran.

selbst reinigen? Erstmal ja.

Erstmal ja. Folgen? Überschwemmung auf dem Grundstück, nasser Keller, Wasserschaden im Haus

Gartenhaus, Carport: Sind Holzhaus oder Carport schwer und standfest genug? Was nicht ordentlich verankert ist fliegt weg. Was oft vergessen wird: Bei drohendem Sturm müssen Türen und Fenster fest verschlossen sein! Zudem muss das Flachdach hoher Schneelast standhalten.

selbst machen? Ja, aber Fachleute konnen die Sturmsicherheit besser einschätzen

Ja, aber Fachleute konnen die Sturmsicherheit besser einschätzen Folgen? Haftpflichtschäden durch umherfliegende Teile

Bäume und Wurzeln: Der Grundstücksbesitzer hat die "Verkehrssicherungspflicht", muss also dafür sorgen, dass auch von Bäumen keine Gefahr für andere ausgeht. Er muss aber nur für Schäden zahlen, die er hätte verhindern können – etwa, wenn ein morscher Ast auf ein Auto fällt oder ein kranker Baum aufs Nachbarhaus kippt. Wenn er beweisen kann, dass ein Baumsachverständiger den Baum als sicher bewertet hat, ist er aus dem Schneider – auch, wenn ein Sturm den Baum entwurzelt. Er kann seine Bäume auch regelmäßig selbst auf Sicherheit und Krankheiten prüfen, schneiden und sichern, muss das im Zweifel aber beweisen. Bäume sind bei Umwetter aber auch ein unterirdisches Problem, denn die Wurzeln durchlöchern oder verschieben Rohre, Abflüsse und Drainagen.

selbst kontrollieren und sichern? Zum Teil, aber zur Sicherheit sollte der Fachmann ran

Zum Teil, aber zur Sicherheit sollte der Fachmann ran Folgen? Haftpflichtschäden, Wasserschäden, Überschwemmung

Abflüsse/Ablaufrinnen: Fast jedes Haus hat irgendwo eine Rinne oder einen Abluss – an der Terrasse, im Hof, vor der Garage, an der Einfahrt. Vor allem bei Starkregen ist es wichtig, dass das Wasser schnell in den Kanal abfließt. Mindestens einmal im Jahr müssen die Rinnen und Abläufe gereinigt werden. Damit keine Blätter hineinfallen, dürfen Hausbesitzer das Rost abdecken. Grober Hasendraht hält nur Blätter ab – sicherer ist feines Alugewebe. Dann fließt aber auch Wasser nicht so schnell ab.

selbst machen? Ja

Ja Folgen? Überschwemmung, geringere Versicherungsleistung

Wetter-ABC Altschnee Als Altschnee wird der Schnee bezeichnet, der schon mindestens drei Tage auf dem Boden liegt. Dabei verändert er durchs Antauen und erneute Gefrieren oft seine Struktur. Außerdem drückt ihn der Neuschnee häufig platt, sodass er eine glatte Oberfläche bekommt. Der Altschnee erhält dadurch eine kompaktere Struktur und kann Kälte besser speichern. Deshalb bleibt er oftmals noch tagelang auf der Straße liegen.

Altweibersommer Der Altweibersommer sorgt immer wieder für sommerliche Temperaturen zwischen Mitte September und Anfang Oktober. Grund dafür ist eine Hochdrucklage über Mitteleuropa, die in dem Zeitraum besonders häufig auftritt. Von sommerlichen Temperaturen spricht man bei einem Höchstwert von mindestens 25 Grad.

Azorenhoch Das Azorenhoch hat einen großen Einfluss auf das Wetter in Europa. Es hat seinen Namen, weil es im Nordatlantik auf Höhe der Azoren entsteht. Manchmal spalten sich auch einige Hochdruckzellen vom Azorenhoch ab und ziehen über Mitteleuropa hinweg. Sie sorgen im Sommer häufig für einige sehr warme Wochen bei uns. Der Gegenspieler des Azorenhochs ist das Islandtief.

Bio-Wetter Das Bio-Wetter fasst alle Einflüsse des Wetters auf das Befinden der Menschen zusammen. Dazu gehören die UV-Strahlung der Sonne, die Belastung durch Hitze oder Kälte, der Pollenflug und die Gesamtwirkung des Wetters auf den Menschen.

Blitz Ein Blitz ist eine elektrische Entladung zwischen einzelnen Wolken oder Wolken und der Erdoberfläche. Blitze werden in drei Arten unterteilt: Erdentladungen (Blitzschlag) treten zwischen Wolke und Erdboden auf, Wolkenentladungen (Flächenblitze) finden innerhalb der Gewitterwolke statt und Luftentladungen sind ausgehend von einer Wolke in den Luftraum gerichtet, berühren aber den Erdboden nicht.

Bodenfrost Bodenfrost bedeutet, dass sich die Temperatur der Luftschicht, die sich direkt über dem Erdboden befindet, auf unter 0 Grad abkühlt. Damit man von Bodenfrost spricht, muss der Erdboden selbst aber nicht gefroren sein.

Böe Eine Böe ist ein kurzer und kräftiger Windstoß, der häufig mit einer Änderung der Windrichtung verbunden ist.

Donner Donner ist die Folge der starken Erhitzung von Luftmassen bei einem Blitz. Durch diese Erhitzung dehnt sich die Luft explosionsartig aus und verursacht eine Schockwelle, die für das typische Donnergrollen sorgt.

Dürre Dürre beschreibt einen Mangel an Wasser, der stärker als üblich auftritt. Der kann hervorgerufen werden durch weniger Niederschlag oder hohe Temperaturen, die Wasser schneller verdunsten lassen. Dabei wird allerdings zwischen verschiedenen Arten der Dürre unterschieden: Bei einer meteorologischen Dürre ist es ein bis zwei Monate trockener als üblich. Von einer landwirtschaftlichen Dürre spricht man, wenn eine zwei- bis dreimonatige Trockenheit zu Ernteausfällen führt. Eine hydrologische Dürre tritt nach vier Monaten ein, wenn die Trockenheit Auswirkungen auf Grundwasser und Pegel hat.

Eisheilige Je nach Region werden die Tage vom 11. bis zum 15. Mai als Eisheilige bezeichnet. In dieser Zeit können Kaltlufteinbrüche in Mitteleuropa noch Frost bringen. Das ist zu dieser Jahreszeit etwas Besonderes, weil die Pflanzen Mitte und Ende Mai deutlich empfindlicher auf den eintretenden Frost reagieren. Mittlerweile sind die Kaltlufteinbrüche aber nicht mehr so intensiv wie noch in den vergangenen zwei Jahrhunderten. Das könnte laut dem Deutschen Wetterdienst ein Indiz für den Klimawandel sein.

Eisregen Als Eisregen wird entweder ein aus Eiskörnern bestehender Niederschlag bezeichnet oder aber sehr kalter Regen, der beim Auftreffen auf dem Boden direkt gefriert – er wird auch häufig Blitzeis genannt. Die Folge von Eisregen ist Glatteis.

Front (Warmfront/Kaltfront) Fronten nennt man die Übergangszone zwischen unterschiedlichen Luftmassen. Sie werden abhängig von der Luft, die hinter den Fronten folgt, näher definiert. Folgt hinter einer Front warme Luft, spricht man von einer Warmfront; folgt hingegen kalte Luft, ist von einer Kaltfront die Rede. Außerdem gibt es auch maskierte Kaltfronten, die nur in höheren Luftschichten Kälte mit sich bringen; am Boden hingegen ist die Luft warm.

Gefühlte Temperatur Während in Wetterberichten in der Regel die tatsächlichen Temperaturen angegeben werden, kann das Temperaturenempfinden bei Menschen davon abweichen. Grund dafür kann die Kleidung sein. Auch ob man sich im Schatten oder der Sonne befindet, die Luftfeuchtigkeit oder die Windstärke beeinflussen die gefühlte Temperatur. Daher empfinden Menschen die Temperaturen im Winter häufig kälter und im Sommer eher wärmer als im Wetterbericht angegeben.

Gewitter/Wärmegewitter Gewitterwolken entstehen aus aufsteigenden (feuchtwarmen) Luftmassen. Die Wassertropfen, die diese Wolken enthalten, laden sich dabei auf und verursachen beim Abladen Blitze – und somit auch Donner. Auslöser für ein Gewitter sind beispielsweise Sonneneinstrahlung im Sommer oder vergleichsweise warme Wasseroberflächen im Winter. Weil die Sonne im Sommer die oftmals feuchtwarme Luft über den Mittag besonders kräftig aufheizen kann, entstehen häufig nachmittags oder abends Wärmegewitter.

Glätte Es gibt unterschiedliche Arten der Glätte. Glatteis entsteht, wenn sehr kalter Regen auf einer kalten Oberfläche spontan gefriert. Glatteis ist aber nicht zu verwechseln mit Eisglätte. Die entsteht, wenn Wasserablagerungen wie beispielsweise Schmelzwasser auf Straßen gefriert. Es muss dafür nicht zwangsläufig vorher geregnet haben. Schneeglätte wiederum entsteht, wenn der festgedrückte Schnee, der auf der Straße liegt, antaut und wieder gefriert - so bildet er eine glatte Oberfläche.

Goldener Oktober Der Goldene Oktober bezeichnet die Schönwetterperiode, die meist Mitte Oktober auftritt. Die häufig sehr sonnigen Wochen sorgen dann bei den Blättern oftmals für eine intensivere Verfärbung. Charakteristisch für den Goldenen Oktober sind große Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sowie ein rot-goldener Farbton des Sonnenauf- und Untergangs und der Blätter an den Bäumen.

Graupel Als Graupel bezeichnet man einen aus halb- oder undurchsichtigen Eis- oder Schneekristallen bestehenden Niederschlag. Ab einem Graupelkörner-Durchmesser von mehr als 5 Millimetern spricht man von Hagel. Graupel tritt eher während der kälteren Jahreszeiten auf, Hagel hingegen während der wärmeren. Das liegt daran, dass die Wolken im Sommer höher aufsteigen können und die Körner dabei immer größer werden - bis die Wolken sie nicht mehr halten können.

Hitzewelle Von einer Hitzewelle spricht man, wenn mehrere Tage (meistens ab drei Tagen) mit ungewöhnlich hohen Temperaturen aufeinander folgen. Eine eindeutige internationale Definition gibt es für den Begriff aber nicht. Damit der Deutsche Wetterdienst von einer Hitzewelle spricht, muss – neben anderen Faktoren – die Höchsttemperatur an den aufeinanderfolgenden Tagen jeweils mindestens 28 Grad erreichen.

Hoch/Hochdruckgebiet Hochdruckgebiete oder Hochs werden auf Wetterkarten immer mit einem H markiert. Die Luftmassen sinken bei einem Hoch in Richtung Boden, erwärmen sich und können dadurch mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Das sorgt für spürbar weniger Wolken am Himmel. Ein Hoch sorgt aber nur im Sommer für hohe Temperaturen, weil die Sonnenstrahlen dann durch fehlende Wolken ungehindert auf die Erde treffen können. Im Winter hingegen kann die warme Luft in einem Hochdruckgebiet leicht nach oben entweichen - das sorgt für Kälte.

Hochsommer/Hochsommerliche Temperaturen Als Hochsommer gilt die Zeit von Mitte Juni/Anfang Juli bis Ende Juli/Mitte August. In dieser Zeit gibt es normalerweise die heißesten Tage des Jahres. Von hochsommerlichen Temperaturen oder heißen Tagen spricht man hingegen, wenn die Höchsttemperatur eines Tages 30 Grad erreicht oder übersteigt.

Hundstage Hundstage bezeichnen umgangssprachlich die heißesten Tage im Jahr. Sie liegen häufig in dem Zeitraum vom 23. Juli bis zum 23. August. Die Namensgebung dieser Periode reicht bis in die Antike auf das Sternbild „Großer Hund“ (lat. canis major) zurück. Es war vor rund 2000 Jahren im Römischen Reich immer zu dieser Zeit am Himmel zu sehen.

Industrieschnee Industrieschnee entsteht durch den Wasserdampf aus Industrieanlagen. Es ist ein feinkörniger Schnee, der vor allem auf einer begrenzten Fläche in der Umgebung von Kraftwerken auftritt. Er fällt auch, wenn keine Wolken zu sehen sind und bildet sich, wenn der Boden sehr frostig und die Luft herum eher warm ist.

Islandtief Das Islandtief ist ein Tiefdrucksystem, das im Nordatlantik bei Island entsteht. Im Winter beeinflusst das Islandtief das Wetter im nordwestlichen Europa maßgeblich. Es führt Niederschläge und orkanartige Luftströme herbei. Der Gegenspieler des Islandtiefs ist das Azorenhoch.

Kältewelle Eine Kältewelle bezeichnet einen plötzlichen Temperaturrückgang im Winter. Die Temperaturen gehen dann mindestens zehn Grad zurück, oft ist auch von Kälteeinbruch die Rede. Ursache für Kältewellen sind Winde mit sehr kalter Luft wie Polarluft. Sie bringen Schneefälle mit und können über eine Woche andauern.

Klima Das Klima bezeichnet die Gesamtheit aller Wetterphänomene in einem Gebiet über einen längeren Zeitraum. Es ist ein statistischer Mittelwert, der eine Periode von mindestens 30 Jahren umfasst. Das Klima wird beeinflusst durch das Wechselspiel zwischen Erdatmosphäre, Kontinenten und Meeren sowie Sonnenaktivität.

Klimastress Klimastress fasst das Leiden der Pflanzen und Tiere (bzw. der gesamten Natur) unter dem Klimawandel zusammen. Die Steigerung der Durchschnittstemperatur und der nachlassende Niederschlag bergen große Gefahren für das gesamte Ökosystem.

Kondensstreifen Kondensstreifen sind lange dünne Wolken, die durch Flugzeuge entstehen. Sie bilden sich durch die Verbrennung von Flugzeugkraftstoff, wobei als Nebenprodukt Wasserdampf auftritt. Durch die Flughöhe bedingt, trifft der Wasserdampf beim Austreten auf sehr kalte Luft und kondensiert schlagartig zu einer künstlichen Wolke. Bekannt sind Kondensstreifen auch unter den Namen Kondensationsstreifen oder Homomutatus.

Luftmasse Unter Luftmasse versteht man eine Ansammlung von Luft mit einheitlicher Temperatur und Feuchtigkeit. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie über einen längeren Zeitraum über einem Gebiet stehen bleibt. Das Zusammentreffen von Luftmassen hat Einfluss auf die Wetterbedingungen. Den Übergangsbereich zwischen zwei Luftmassen bezeichnet man auch als Luftmassengrenze oder Front.

Märzwinter Als Märzwinter wird ein später Kälteeinbruch bezeichnet. Er tritt in Mitteleuropa um Mitte März auf, als Folge von kalter Festlandsluft aus Nordosteuropa. Häufig war der vorangegangene Winter sehr mild, deshalb gilt der Märzwinter auch als Spätwinter. Nachts kommt es dann häufig zu Frost. Da Sonneneinstrahlung und Tageslänge zu dieser Zeit aber zunehmen, kommt es nicht zu Dauerfrost.

Orkan Als Orkan bezeichnet man einen starken Sturm im mitteleuropäischen Raum. Ein Orkan erreicht eine Geschwindigkeit von etwa 120 Kilometern pro Stunde, das entspricht der Windstärke 12. Orkane entstehen meist im Herbst und Winter, wenn die Temperaturunterschiede zwischen südlichen und nördlichen Regionen größer werden. Ein Orkan kann schwere Sturmschäden nach sich ziehen.

Platzregen Bei Platzregen handelt es sich um einen plötzlich einsetzenden, heftigen Niederschlag. Er dauert in der Regel nur kurz an und begrenzt sich räumlich auf ein kleines Gebiet. Charakteristisch sind die großen Regentropfen, die beim Aufschlagen aufzuplatzen scheinen. Ein Platzregen ist schwer vorherzusagen, häufig geht er aber mit einem Gewitter einher.

Polarluft Als Polarluft wird die Luft in den Regionen auf der Nordhalbkugel rund um den Polarkreis bezeichnet. Sie ist nicht gleichzusetzen mit der Arktikluft, die direkt aus den Polargebieten stammt. Der Ursprung der Polarluft liegt aber ebenfalls in den Polargebieten. Die Polarluft kann sich auch in Richtung Süden ausbreiten und führt im Winter vor allem in Mitteleuropa zu Kälteeinbrüchen.

Reif/Reifglätte Als Reif bezeichnet man eine dünne weiße Eisablagerung, die über Nacht bei Minustemperaturen entsteht. Am Morgen ist er oft auf dem Boden zu sehen. Setzt er sich auf Pflanzen wie Grashalmen ab, spricht man auch von Tau. Reif oder Tau entsteht durch überschüssiges Wasser aus der Luft, das sich aufgrund der nächtlichen Abkühlung absetzt. Bildet sich Reif am Boden oder auf Straßenoberflächen, nennt man ihn auch Reifglätte. Von Raureif wiederum spricht man, wenn sich Nebelfrost ablagert.

Siebenschläfer Der Siebenschläfer entstammt einer Bauernregel. Laut dieser Regel lässt sich am Siebenschläfertag (27. Juni) das Wetter für die darauf folgenden sieben Wochen besonders gut vorhersagen. Man sagt: „Wie das Wetter am Siebenschläfertag, so es sieben Wochen bleiben mag“. Auch wenn die Siebenschläferregel einem Aberglauben entstammt, können Meterologen statistisch zum Teil Übereinstimmungen feststellen: Für den Süden Deutschlands zeigen ermittelte Werte, dass sich im Zeitraum Ende Juni oft eine Großwetterlage einstellt, die längere Zeit Bestand hat. Für den Norden Deutschlands dagegen lassen sich keinerlei Zusammenhänge beobachten.

Sprühregen Bei Sprühregen handelt es sich um sehr feinen und dichten Regen. Die kleinen Wassertröpfchen haben einen Durchmesser von weniger als einem halben Millimeter. Der Sprühregen erzeugt eine getrübte, nebelartige Sicht. Typisch ist ein bewölkter Himmel, der kaum Sonne durchlässt. Umgangssprachlich wird der Sprühregen auch als Nieselregen bezeichnet.

Starkregen Bei Starkregen handelt es sich um eine sehr große Niederschlagsmenge, die innerhalb von kurzer Zeit fällt. Starkregen kann zu Überschwemmungen führen oder den Wasserpegel von Gewässern schnell ansteigen lassen. Ab einer Regenmenge von 10 Liter/qm spricht man von Starkregen der ersten Stufe, ab 25 Liter/qm zählt ein Starkregen zu einem Unwetter.

Sturm Ein Sturm ist ein Wind mit einer besonders hohen Stärke. Nach der Beaufort-Skala von 0 bis 12 gilt ein Wind mit einer Stärke von 9 als Sturm. Ab dieser Windstärke ist das Gehen im Freien erheblich schwerer, es können kleinere Schäden entstehen und Äste von Bäumen brechen.

Tief/Tiefdruckgebiet Tiefdruckgebiete oder Tiefs werden in Wetterkarten mit dem T gekennzeichnet. In diesen Gebieten ist der Luftdruck niedrig und die (zum Beispiel durch Sonneneinstrahlung) erwärmte Luft löst sich vom Boden und steigt auf. Der Druckabfall am Boden sorgt für Wind, weil Luft, die diesen Leerraum füllt, neu hinzuströmt. Ebenfalls sorgt das Aufströmen der Luft häufig für Wolken und Niederschlag. Denn beim Aufsteigen kühlen sich die Luftmassen und der darin enthaltene Wasserdampf ab, was zur Wolken- und Niederschlagsbildung führt. Ist der Luftdruck in einem Tief extrem niedrig, wird besonders starker Wind hervorgerufen - dann spricht man von einem Sturmtief.

Tornado/Windhose Ein Tornado oder auch Windhose ist eine mehr oder weniger senkrechte Luftsäule, die zwischen der Wolkenuntergrenze und dem Boden rotiert. Dieses Phänomen entsteht, wenn stark gegensätzliche Temperaturen – also kalte und warme Luft – aufeinandertreffen und Luftmassen aufsteigen. Durch die aufsteigende Luft und eine eventuelle Änderung der Windrichtung kann der Aufwindschlauch erzeugt werden. Dieser kann einen Durchmesser von 20 Metern bis zu einem Kilometer haben und eine Geschwindigkeit von bis zu 500 km/h erreichen. Tornados treten vor allem in den USA auf, kommen aber auch hin und wieder in Deutschland vor.

Tropennacht Von einer Tropennacht spricht man, wenn sich die Temperatur in einer Nacht (zwischen 18 und 6 Uhr) nicht auf unter 20 Grad abkühlt.

Unwetter Der Begriff Unwetter ist ein Oberbegriff für extreme Wetterereignisse, die sich auf das öffentliche Leben auswirken und schwere Schäden nach sich ziehen können. Ein Unwetter zeichnet sich durch einen plötzlichen Umschwung aus, bei dem die Werte erheblich von der Norm abweichen. Orkan, Blitzeis, Schwergewitter mit Starkregen oder Hagel zählen zu solch extremen Unwetterphänomenen. Es ist bedeutsam, frühzeitig Warnungen an die Öffentlichkeit herauszugeben, um die Folgeschäden möglichst gering zu halten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat auf der Seite wettergefahren.de Kriterien für Unwetterwarnungen aufgestellt.

Wetter Als Wetter wird der physikalische Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Gebiet bezeichnet. Wetterabläufe werden durch das Zusammenwirken meteorologischer Gegebenheiten beeinflusst. Dabei spielt die unterschiedliche Erwärmung der Erdoberfläche im Zusammenhang mit den darüber liegenden Luftschichten eine Rolle.

Wetterfühligkeit Wetterfühligkeit meint die Reaktionen des Körpers auf das Wetter, die sich besonders bei einem Wetterumschwung bemerkbar machen. Weil der Körperkern des Menschen für die optimale Funktionstüchtigkeit der Organe stets auf 37 Grad gehalten werden muss, reagiert der Körper auf Temperatur- und Wetteränderungen. Dabei wird ein Teil des Nervensystems an die veränderte Umgebung angepasst, was auch Auswirkungen auf die Hormone haben kann.

