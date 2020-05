Zweite Chance verpasst

Persönlich haben sich die Stadtverordneten bei der ersten Ratssitzung in Corona-Zeiten vorbildlich verhalten. Diszipliniert haben sie die Tagesordnung in einer völlig ungewohnten Tagungswelt abgearbeitet. Mit Abstand. Mit Mundschutz. Mit Würde. Das ist gut so und ein schönes Beispiel dafür, wie der Alltag mit Corona funktionieren kann.

Politisch haben die Fraktionen am Donnerstagabend eine zweite Chance vertan. Nachdem es schon über das Zustandekommen der parlamentarischen Beschlussfähigkeit ein unrühmliches Gezerre gegeben hatte, war jetzt die Debatte über die Resolution für einen Corona-Rettungsschirm ebenso erbärmlich.

Trotz fast beschwörender Kompromissvorschläge von Frank Staacken (Grüne), Gilbert Gratzel (FDP) und Friedhelm Knippel (Linke) verhakten sich die beiden großen Fraktionen einmal mehr im parteipolitischen Grabenkrieg.

Dass eine einstimmige Haltung zu den großen Herausforderungen in Corona-Zeiten an der Frage scheitert, ob das Kanalgeschäft mit dem Ruhrverband der Stadt nutzt oder schadet, ist eine politische Dummheit. Eine Resolution mit 16 Gegenstimmen muss ich gar nicht erst abschicken.